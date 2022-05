Internet

Elon Musk kivizsgálná, ki finanszírozza a Twitter bojkottálására felszólító szervezeteket

22 amerikai civil társadalmi szervezet a Twitter bojkottálására szólított fel több amerikai nagyvállalatot, köztük a Coca-Colát és a Disney-t is. 2022.05.05 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elon Musk, a Twitter mikroblog-szolgáltató új tulajdonosa a közösségi médiaplatformon amerikai idő szerint kedd este közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, utánajárna, ki finanszírozza azokat a civil szervezeteket, amelyek több nagynevű amerikai céget is a Twitter bojkottálására szólítottak fel.



Twitter-bejegyzésében a SpaceX és a Tesla cégeket is vezető Musk arra a levélre reagált, amelyben - a CNN amerikai televíziócsatorna közlése szerint - 22 amerikai civil társadalmi szervezet a Twitter bojkottálására szólított fel több amerikai nagyvállalatot, köztük a Coca-Colát és a Disney-t is.



A javarészt baloldali, feminista szervezetek szerint a Twitteren hirdető legnagyobb piaci cégeknek olyan feltételekhez kellene kötniük a megújult hirdetési szerződés aláírását, amelyek a többi közt kimondják, hogy a közösségi médiaplatformnak nem volna szabad visszaengednie az egyszer már letiltott felhasználókat - köztük akár Donald Trump volt amerikai elnököt - az oldalra. Szerintük ugyanis a szerződés aláírásával fennáll annak a veszélye, hogy a szóban forgó márkákat "a gyűlöletet, a szélsőségességet" és az "összeesküvés-elméleteket felerősítő platformmal" azonosítják majd.



Musk azt írta, hogy utánajárna, vajon "ki finanszírozza azokat a szervezeteket, amelyek korlátozni akarják az információhoz való hozzáférést". Egy következő bejegyzésében kijelentette, hogy a "Twitter mindig is ingyenes marad a köznapi felhasználók számára", de meglehet, hogy fizetős konstrukciót alakítanak ki a kereskedelmi felhasználóknak és kormánytisztviselőknek.



Elon Musk április közepén jelentette be, hogy felvásárolná a Twittert, a hónap végén pedig a cég vezetősége el is fogadta az üzletember körülbelül 44 milliárd dolláros ajánlatát. Musk elmondta, azért akarta megkötni az üzletet, mert úgy gondolja, a Twitterben "megvan a potenciál ahhoz, hogy a szólásszabadság vezető platformja legyen". Az üzletember többször is nemtetszését fejezte ki az ellen, hogy a legtöbb közösségi médiában szerinte korlátozzák a szabad véleménynyilvánítást, a Twitter jelenlegi kizárólagos tulajdonosaként azonban a többi közt korlátozásmentes szólásszabadságot ígért, valamint szabad hozzáférést az oldalt működtető algoritmusokhoz.