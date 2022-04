Római műemlékbe csapódott egy turista drónja

A szigorú repüléstilalmi övezet szabályainak megsértése miatt helyeztek vád alá egy turistát, miután Róma központjában egy műemlék tetejébe csapódott a drónja.



A 39 éves argentin férfi a Piazza Venezián röptette a drónját, amikor elveszítette az uralmat a gép fölött, amely a 15. században épült Palazzo Venezia tetejének ütközött. Az épületből hangzott el Benito Mussolini fasiszta diktátor néhány ismertebb beszéde.



A drónt az épület biztonsági szolgálata találta meg, ezután a rendőrség lefoglalta. A turistát a rendőrök feljelentették, mivel nem tartotta tiszteletben a város feletti repüléstilalmi zónát - írta a The Guardian az olasz média tudósításai alapján.



Akik drónnal akarják Rómát filmezni vagy fotózni, azoknak regisztrálniuk kell az olasz polgári repülésért felelős hivatalnál (Enac). A Vatikánban a sok nagy értékű műemlék miatt egyáltalán nem lehet drónt reptetni.



A turisták azonban, úgy tűnik, megfeledkeznek a szabályokról: a múlt héten két mexikói drónja ütközött a pisai ferde toronynak. A testvérpár ellen rendőrök intézkedtek, mert megszegték a toszkán város nevezetes műemléke körüli repülési szabályokat.



2020-ban egy 40 éves lengyel turista drónja csapódott belülről a Kolosszeum falainak, miután figyelmeztették, hogy az antik amfiteátrumban tilos a drónozás. Tavaly júliusban egy 61 éves férfi ellen emeltek vádat "a közlekedés biztonsága elleni támadás" miatt, miután kétezer méter magasban röptette a gépét Róma fölött.



Szerencsére eddig nem jelentettek károkat a műemlékekbe csapódó drónok miatt. Arról sem tudni, hogy bárkit megbüntettek volna, noha a drónszabályok megsértésért 516 eurótól (193 ezer forint) 64 ezer euróig (24 millió forint) terjedő bírság szabható ki.

Palazzo Venezia, Rome 🇮🇹. The palace balcony where Mussolini addressed crowds on many occasions such as Italy's entry into WW2. pic.twitter.com/IgQG5B1X0e