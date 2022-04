Elon Musk leszólta Bill Gates-t

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója fanyar visszavágást intézett a Microsoft milliárdosához, Bill Gateshez, miután Gates megpróbálta őt a "zöld" filantrópia iránt érdekeltté tenni, azzal vádolva a szoftvermágnást, hogy nem veszi komolyan az éghajlatváltozást, rámutatva, hogy Gates félmilliárd dollárral shortolta az elektromos járművek amerikai piacvezetőjének, a Teslának a részvényeit.



A beszélgetés pénteken vált nyilvánossá, Gates bocsánatot kért a shortolásért ("Sajnálom, hogy nem zártam le"), miközben arra biztatta a SpaceX alapítóját, hogy nézzen el a tény felett, és "beszélje meg vele a filantrópia lehetőségeit".



"Sajnálom, nem tudom komolyan venni a klímaváltozással kapcsolatos filantrópiáját, amikor masszív short pozíciója van a Tesla ellen, a cég ellen, amely a legtöbbet teszi a klímaváltozás megoldása érdekében" - vágott vissza Musk. A milliárdos elismerte, hogy a beszélgetés valóban megtörtént, de a Twitteren azt állította, hogy nem tudta, hogyan szivárgott ki a New York Timeshoz.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss "philanthropy on climate change" but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn't closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd