Leállt a Yettel szolgáltatása

Szombat reggel óta több helyen elérhetetlenné váltak a Yettel szolgáltatásai. A legtöbb esetben a hálózat egyáltalán nem elérhető, így sem hívásokat, sem pedig sms-eket nem lehetett intézni a szolgáltatón keresztül.

Tömegesen jelezték a Yettel-felhasználók, hogy egy hálózati probléma miatt nem tudnak hívást indítani vagy fogadni a szolgáltatón keresztül szombat reggel óta.



Az ön hívásáról a hívott felet sms-ben értesítjük, mivel a hívott szám jelenleg nem elérhető. Aktív hívószámkijelzés-tiltással ez a szolgáltatás nem vehető igénybe – mondja be egy női hang, amikor egy yetteles számot tárcsázunk.



A legtöbb esetben a hálózat egyáltalán nem elérhető. Az érintett telefonszámokon keresztül nem lehet hívást indítani és fogadni, valamint nem működik a mobilinternet-szolgáltatás, és ezek miatt az sms-küldés és -fogadás sem.



A Yettel ügyfélszolgálatát tárcsázva az alábbi tájékoztatást mondja be a géphang:



Tájékoztatunk, hogy Budapesten és környékén a viharos időjárás miatt egyes területeken szolgáltatáskiesés tapasztalható.



A Telex-nek a Yettel azt válaszolta, hogy „egy tervezett karbantartás nem tervezett következménye” volt, hogy néhány yettelesnél hiba lépett fel reggel, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy már fél tízre helyreállt a rendszer.



Mint ismert, a Telenor Magyarország Zrt. március 1-jétől Yettel Magyarország Zrt. néven folytatja működését. A magyarral együtt három ország piacán működik a szolgáltató az új márkanévvel. A távközlési cég ugyanis a szerb és a bolgár piacon is megjelent, ügyfélkörük mintegy tízmilliós.