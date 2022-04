Programajánló

Magyar szereplővel bővült a szerepjátékok piaca

A '90-es évek végén megjelent Baldur's Gate és folytatásainak átütő sikere óta a megállítható valós idejű (RTwP) szerepjátékok a mai napig népszerűek a játékosok körében. Ide tartozik a Pillars of Eternity és Pathfinder sorozat, a kínálat pedig 2022 márciusától - egy magyar fejlesztők által készített, magyar nyelven is elérhető - új játékkal bővült: ez pedig nem más, mint a GrapeOcean Technologies által fejlesztett Black Geyser: Couriers of Darkness, azaz Fekete Gejzír: A Sötétség Futárai.



A történet szerint a világban eluralkodott a kapzsiság, melyet gonosz istenek szövetsége táplál, mérgezve az egyszerű halandók elméjét. Főhősként szabadon dönthetünk, hogy kapzsi, vagy épp nagylelkű játékstílust követünk - a Black Geyser mindkét játékmódot támogatja, egyedi tárgyakat és történeti szálat kínálva, bárhogyan is döntünk. A kalandok során legfeljebb négy további hőst fogadhatunk be a csapatunkba, melyek saját személyiséggel és motivációval rendelkeznek. A játék nagyjából 60 óra önfeledt szórakozást kínál, melyben számos izgalmas mellékküldetést vállalhatunk el, mielőtt végleg megfejtjük a Fekete Gejzír titkát.



A Black Geyser a kritikusok és játékosok körében egyaránt pozitív fogadtatásra talált. A fejlesztők a kiadás óta már több frissítést is kiadtak a játékhoz, számos hibajavítást eszközölve a felhasználók felé. A játék a Steam és GOG internetes áruházakban szerezhető be.