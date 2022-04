Légiközlekedés

Az orosz légitársaságoknak fel kell készülniük a GPS nélküli repülésre

A bejelentett lépés azután történt, hogy egyre több jelentés érkezett az amerikai műholdas rendszer jelének zavarásáról és meghamisításáról. 2022.04.22 17:11 ma.hu

Az orosz légiközlekedési felügyelet felszólította a légitársaságokat, hogy tanuljanak meg úgy repülni gépeikkel, hogy ne támaszkodjanak az amerikai Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS) műholdas navigációs eszközre - jelentette az Izvesztyija című újság.



A szabályozó hatóság, a Roszaviatsia levele szerint, amelyet a lap látott, arra utasította a nemzeti légitársaságokat, hogy készüljenek fel a GPS nélkül való boldogulásra, miután az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA) márciusi jelentése arra figyelmeztetett, hogy február 24-e után - aznap, amikor Oroszország megkezdte katonai offenzíváját Ukrajnában - megnövekedett a rendszer jelének zavarása és meghamisítása.



A nem valid adatokat olyan területeken regisztrálták, mint Oroszország nyugati enklávéja, a kalinyingrádi régió, a Baltikum, Kelet-Finnország, a Fekete-tenger, a Földközi-tenger keleti része, Izrael, Ciprus, Libanon, Szíria, Törökország és Észak-Irán.



Az EASA jelentése szerint az interferencia miatt néhány repülőgép megváltoztatta az útirányát vagy a célállomását, mivel a pilóták nem tudtak biztonságos leszállást végrehajtani a GPS nélkül.



A Roszavija szerint a tehergépeknek fel kell mérniük a GPS meghibásodásának kockázatait, és további képzést kell nyújtaniuk pilótáiknak arról, hogyan kell eljárniuk ilyen helyzetekben. A jelentések szerint a személyzeteket arra is utasították, hogy azonnal tájékoztassák a forgalomirányítást a műholdas navigációs rendszerrel kapcsolatos bármilyen problémáról.



Az ügynökség levelét csak ajánlásként kell kezelni, és nem jelenti a GPS használatának megtiltását az orosz légitársaságok számára - pontosította a lap.



Több orosz légitársaság, köztük olyan nagyok, mint az Aeroflot és az S7, megerősítette, hogy megkapta a közlekedési felügyelet vonatkozó üzenetét. Ugyanakkor kitartottak amellett, hogy az elmúlt két hónapban semmilyen problémát nem tapasztaltak a GPS-szel kapcsolatban.



A Roszaviatsia később pontosította, hogy "a GPS-ről való lekapcsolás vagy annak megszakítása nem befolyásolja a repülésbiztonságot Oroszországban".



A GPS-jel nem az egyetlen információforrás a repülőgép pillanatnyi helyzetéről. A személyzet a repülőgépek inerciális navigációs rendszerére, valamint a földi navigációs és leszállító rendszerekre is támaszkodhat - közölte az ügynökség.



A múlt hónapban Dmitrij Rogozin, az orosz űrügynökség, a Roszkozmosz vezetője arra figyelmeztetett, hogy Washington az ukrajnai konfliktus miatt ellene hozott szankciók részeként akár le is kapcsolhatja az országot a GPS-ről.



Pénteken Rogozin a Telegramban azt javasolta, hogy az ország összes kereskedelmi repülőgépét állítsák át a GPS-ről annak orosz megfelelőjére, a Glonasszra.



Ez azonban bonyolult dolog lehet, mivel a Boeing és az Airbus repülőgépek, amelyeket főként az ország nagy légitársaságai használnak, kizárólag a GPS-technológiára vannak tervezve.