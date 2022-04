Pénzügy

Digitális rubel és MIR kártya lesz Oroszországban

Az orosz jegybank bejelentette, hogy tervei szerint jövőre elkészül a digitális rubel, amely nemzetközi fizetésekre is képes lesz. Célja továbbá, hogy bővítse azon országok számát, amelyek elfogadják az orosz Mir bankkártyákat.



"A digitális rubel a kiemelt projektek között van" - mondta Elvira Nabiullina jegybankelnök a parlamentben. "Elég gyorsan létrehoztunk egy prototípust ... most teszteket tartunk a bankokkal, és jövőre fokozatosan végezzük majd a kísérleti tranzakciókat."



A nemzeti digitális valuta koncepcióját az orosz jegybank 2020 végén mutatta be. Az új pénzforma várhatóan a készpénzzel és a nem-pénzbeli rublellel együtt fog létezni. Az olyan virtuális valutákkal ellentétben, mint a bitcoin, a digitális rubel az előrejelzések szerint minimális kockázatot jelent majd, mivel az állami monetáris szabályozó hatóság bocsátja majd ki, és hagyományos pénzzel lesz alátámasztva.



Nabiullina azt is elmondta, hogy Moszkva célja a Mir bankkártyákat elfogadó országok körének bővítése, miután a Visa és a MasterCard nemzetközi vállalatok csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, és felfüggesztették működésüket Oroszországban. A Mir nemzeti fizetési rendszert 2015-ben indította el a központi bank.