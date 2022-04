Tech

Felmérés: az otthonról dolgozó magyarok 48 százaléka fejlesztette lakását a távmunka miatt

A legalább egy napot otthonról dolgozó magyarok 42 százaléka tervez valamilyen lakásfelújítást, hogy alkalmasabbá tegye környezetét a távmunkára, 48 százalékuk pedig már végzett is valamilyen fejlesztést ezzel a céllal - derül ki egy magyarországi kutatásból.



A VELUX megbízásából 2022 februárjában készült az Opinio reprezentatív kutatása, amelybe a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyar lakosságból 1206 embert vontak be. A cég globális kutatást is végeztetett, amelyben a dolgozók attitűdjét vizsgálták az otthoni munkavégzéssel összefüggésben, hogy megismerjék a kihívásokat, amelyekkel a munkavállalók szembenéznek, és jobban megértsék az ideális környezet megteremtésére irányuló törekvéseiket.



A magyarországi felmérés során az otthoni munkát végzők 50 százaléka úgy vélte, hogy időt és pénzt spórol meg az élelmiszeren, ruházkodáson és közlekedésen, 60 százalékuk azt nyilatkozta, hogy a home office rugalmasabbá teszi a napjukat, 47 százalékuk pedig jelezte, hogy több időt tud a családdal tölteni.



A közlemény rámutat: az otthoni és hibrid munkavégzés nagy valószínűséggel hosszú távon is megmarad, ezért az emberek életének számos területére kihat, beleértve az otthonok tervezését és elrendezését is.



Az elemzésből kiderült, hogy ebben a helyzetben a természetes fényhez és a friss levegőhöz való hozzáférés a legfontosabb igények között van: a magyarok 69 százalékának az előbbi, míg 66 százalékának utóbbi a kulcsfontosságú tényező, ha az ideális otthoni munkakörnyezetről van szó.



