Hivatalosan is megkezdte működését a Yettel Magyarország Zrt.

Március 1-jétől Yettel Magyarország Zrt. néven működik a Telenor Magyarország Zrt., az új márkanévvel három országban, a magyar mellett a szerb és bolgár piacokon jelentek meg, ügyfélkörük mintegy tízmilliós - mondta Peter Gazik, a Yettel Magyarország vezérigazgatója sajtótájékoztatón kedden Budapesten.



A névváltásra azt követően került sor, hogy lejárt a Telenor névhasználati joga, amelyet a többségi tulajdonos cseh PPF-csoport még 2018 júliusában kapott 31 hónapra az előző tulajdonostól.



A Yettel olyan modern, új márka lesz, amely minél több ügyfelet vonz majd - vélekedett a vezérigazgató hozzátéve, hogy a Yettel márka indulása hatalmas lehetőség arra, hogy a piacon eddig szokatlan, meggyőző szolgáltatásokat kínáljanak a meglévő és a leendő ügyfeleiknek.



"A távközlési üzletágban az a szép, hogy a piac mérete meghatározott" - válaszolta a vezérigazgató az ügyfélszám-bővüléssel kapcsolatos kérdésre, azzal, hogy idén várhatóan nem változik az ügyfelek száma, sokkal inkább a minőségre koncentrálnak, és a szolgáltatásaik színvonalára.



Mohamed ElSayad kereskedelmi vezérigazgató-helyettes arról tájékoztatott, hogy a Yettel márka, és a Yettel Magyarország Zrt. hivatalos indulásával az ügyfeleiknek semmilyen teendőjük nincsen, meglévő szerződésükkel az előfizetésüket és a benne foglalt szolgáltatásokat a korábbi feltételekkel használhatják tovább. A társaság telefonos ügyfélszolgálata is változatlanul a 1220-as számon érhető el. A vállalat üzleteinek helyszínei nem változnak, azonban ezeken már a Yettel logót érdemes keresni - ismertette. A következő hónapban minden üzletben megtörténik az átalakítás az új koncepciónak megfelelően. Már elindult az új honlap és applikáció - közölte. A weboldal március 1-től Yettel.hu címen érhető el, a korábbi mobil appot pedig a Yettel alkalmazás váltja, amelynek frissítésére a régi alkalmazásba belépéskor egy üzenet hívja fel a figyelmet, vagy március 1-től újonnan is letölthető az AppStore-ból, a Google Play áruházból és rövidesen az AppGallery-ből.



Dolezsai Gergely marketingkommunikációs igazgató arról tájékoztatott, hogy a névváltás új fejezetet nyit a cég életében. A Yettel márka központi gondolata az egyensúly megtalálása, amiben az ügyfeleket segítik majd, erről szólnak a most induló reklámfilmjeik.



A Pannon GSM néven alapított Telenor Magyarország 1994. március 27-én Magyarországon elsőként indított kereskedelmi GSM-szolgáltatást. A 75 százalékban a cseh PPF Csoport és 25 százalékban az Antenna Hungária tulajdonában álló cég a magyar piac egyik vezető mobiltávközlési vállalataként több mint 1100 munkavállalót foglalkoztat, 3,1 millió előfizetője van.