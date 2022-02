Tech

Uniós biztos: az EU elítéli a kommunikációs rendszerek feltörését és a felhasználók illegális megfigyelését

Az Európai Unió egyértelműen elítéli, hogy nemzetbiztonsági szervek kommunikációs rendszereket törjenek fel és illegálisan figyeljenek meg embereket, ez elfogadhatatlan - jelentette ki Didier Reynders, jogérvényesülésért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.



A politikusok, ügyészek, ügyvédek és újságírók, valamint más személyek és szervezetek kiberbiztonsági programokkal történő megfigyeléséről szóló vitában a biztos hangsúlyozta: a technológia alapvető szerepet játszhat a rendfenntartó hatóságok és az igazságszolgáltatás munkájában, de csakis akkor, ha törvényes keretek között használják. "A nemzetbiztonságnak nem lehet teljes mértékben szabad kezet adni" - hívta fel a figyelmet.



Hangsúlyozta, hogy bár a nemzetbiztonság kérdése tagállami hatáskörbe tartozik, és a nemzeti kormányok határozzák meg a biztonsági érdekeket, a feljogosított szerveknek működésük során tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot. Hozzátette emellett, hogy "a médiában dolgozóknak szabad munkát kell biztosítani és a szabad ellenzék létezése elengedhetetlen a demokráciához".



Reynders Magyarországgal kapcsolatban elmondta: a magyar adatvédelmi hivatal vizsgálatot indított a Pegasus kémszoftver állítólagos illegális alkalmazásával kapcsolatban, míg Lengyelországban különbizottság nyomoz az ügyben.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: "minden tagállamban maradéktalanul érvényesülnie kell, hogy a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szervek törvénytelen megfigyelést nem folytathatnak".



"2010. május 29. óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok törvénytelen megfigyelést nem folytattak és jelenleg sem folytatnak. Mindezt a lefolytatott ellenőrzések eredményei is alátámasztják. Legutóbb a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) folytatott alapos vizsgálatot és mindent rendben találtak a megfigyelések esetében" - húzta alá.



A magyar politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy "Magyarország demokratikus jogállam, s mint ilyen, minden személy esetében, a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt el és jár el. Ennek megfelelően - tette hozzá - Magyarországon a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szerveket kormányzati és kormányzattól független intézmények rendszeresen ellenőrzik".



A képviselő hozzátette: "a baloldali kormányok alatt azonban számos bizonyított törvénytelenség fordult elő a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok működése során". Emlékeztetett: bizonyított tény, hogy 2010 előtt, Gyurcsány Ferenc kormányzása idején, az alvilág egyik meghatározó vezetője és az egyik nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója abban állapodott meg, hogy egy egykori olajbűnöző információkat gyűjt és "kreál" fideszes politikusokról "Érdekes módon ezek a magyar baloldal által elkövetett súlyos visszaélések és törvénytelenségek senkinek sem keltették fel az érdeklődését az európai politikában" - jegyezte meg a képviselő.



Ujhelyi István az MSZP uniós parlamenti képviselője közleményében azt hangsúlyozta, hogy véleménye szerint, "vitathatatlan, hogy a Fidesz-kormány szügyig sáros a Pegasus-ügyben". "Korábban még tagadták, hogy egyáltalán a birtokukban lenne a szoftver, majd miután mégis kénytelenek voltak beismerni, azóta hallgatnak róla, és minden eszközzel próbálják megakadályozni a használat körülményeinek objektív és teljeskörű feltárását" - húzta alá.



Ujhelyi felhívta a figyelmet: az Európai Unió sem lehet cinkos a botrány elhallgatásában, valódi és minden érintett felelősségét vizsgáló lépésekre van szükség.



"Támogatom az ügyben felállítandó uniós parlamenti vizsgálóbizottságot és minden olyan átfogó lépést, amely feltárja ennek a jogbiztonságot roncsoló nemzetközi botránynak a részleteit. Megerősítem korábbi követelésemet, hogy az Európai Bizottság terjessze ki Magyarország és Lengyelország esetében az éves jogállamisági jelentéseket ennek az ügynek a részletes vizsgálatával, de szükségesnek tartom ugyanezt minden olyan más tagállam esetében is, amely érintett lehet" - hangsúlyozta a MSZP-s politikus.