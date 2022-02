Különleges ügyész

Hillary Clinton kampánystábjának munkatársai tech-cégen keresztül kémkedtek Trump után

Hillary Clinton, demokrata párti elnökjelölt 2016-os kampánystábjának munkatársai egy tech-cégnek fizettek, hogy "beszivárogjanak" többek között a Trump Tower, később pedig a Fehér Ház szervereibe és így kémkedjenek Donald Trump után - adta hírül hétfőn az amerikai sajtó a John Durham különleges ügyész által a hétvégén beadott bírósági beadványra hivatkozva.



Clinton kampánystábjának munkatársai "Trump elnököt Oroszországgal összekapcsoló narratíva létrehozására tettek erőfeszítéseket" - olvasható Durham beadványában. A különleges ügyész egyébként az egyik korábbi FBI-vizsgálat miatt nyomoz, amely azt kutatta, hogy Trump 2016-os kampánycsapata és Oroszország között történt-e együttműködés.



A dokumentum középpontjában a Clinton-kampánystáb volt jogászával, Michael Sussmann-nel kapcsolatos esetleges összeférhetetlenség áll. Sussmannt azzal vádolták, hogy hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársának, amikor 2016 szeptemberében azt mondta: nem dolgozott "semmilyen ügyfélnek", amikor bemutatta az FBI-nak azokat a "fehér papíroknak" nevezett dokumentumokat, amelyek állítólag titkos kommunikációs csatornát lepleztek le Trump cégóriása, a Trump Organization vállalat és a Kremllel kapcsolatban álló Alfa Bank között.



Durham mostani beadványa azonban felfedi, hogy Sussmann "legalább két konkrét ügyfél - az egyik amerikai székhelyű internetes cég vezetője, valamint a Clinton kampánystáb - nevében gyűjtötte össze és továbbította a vádakat az FBI-nak". A Durham-dokumentum szerint 2016 nyarán a tech-cég vezetője és Sussmann egy nyomozóirodával, valamint a tech-cég munkatársaival dolgozott együtt az "adatok" gyűjtésében.

A különleges ügyész szerint a tech-cég vezetője kihasználta, hogy "hozzáfért a nem nyilvános és/vagy védett internetes adatokhoz". Durham azt írja, hogy az egyik, amerikai székhelyű egyetem kutatóinak segítségét is igénybe vették, akik "nagy mennyiségű internetes adatot kaptak és elemeztek folyamatban lévő szövetségi kormányzati kiberbiztonsági kutatási szerződéssel kapcsolatban".



A kutatók feladata az volt, hogy olyan "következtetést és "narratívát hozzanak létre, amely Trumpot Oroszországhoz köti" - állítja a különleges ügyész, aki azt írta: a tech-cég vezetője jelezte, hogy bizonyos "VIP-ügyfelek" kedvében jár, utalva egy ügyvédi irodára és a Clinton-kampánystáb munkatársaira.



"Ez nagyobb sztori, mint a Watergate-ügy" - írta hétfői közleményében Donald Trump volt amerikai elnök. "Totálisan korruptnak és szégyentelennek" nevezte az amerikai vezető médiaszolgáltatókat, amelyek nem számoltak be a Clinton-botrányról. Trump szerint már "önmagában botrány", hogy az emberek nem kapnak tájékoztatást egy, a "nemzet jövője szempontjából fontos" történetről.



Trump emlékeztetett arra, hogy a vezető médiaszolgáltatók az elnökválasztás előtt nem számoltak be a Joe Biden amerikai elnökhöz köthető korrupciós botrányokról sem. "El tudják képzelni, mi történne, ha a szerepek felcserélődnének, és a republikánusokat, vagy Donald Trump elnököt azon kapnák, hogy illegálisan kémkednek az elnöki hivatalban? Elszabadulna a pokol, és visszahívnák a nyugdíjazásából a villamosszéket" - fogalmazott a volt elnök.



A The Wall Street Journal ezzel kapcsolatban hétfőn megjegyezte: Hillary Clinton kampánystábjához fűződik az az úgynevezett Steele-dosszié is, amelyet egy Christopher Steele nevű, korábbi brit hírszerző állított össze, valótlan információk alapján arról, hogy Donald Trump kampánycsapata 2016-ban együttműködött Oroszországgal az elnökválasztás befolyásolása érdekében. Steele-t a Clinton-kampány fizette, a hamis dossziét pedig eljuttatták az FBI-hoz, amely később erre hivatkozva indított vizsgálatot a már elnök Trump ellen.