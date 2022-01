Tech

Szex-zsarolólevelek miatt adott ki riasztást a kibervédelmi intézet

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) ismét riasztást adott ki, miután az elmúlt napokban újból megnövekedett az olyan magyar nyelvű, zsaroló hangvételű levelek száma, amelyek állami és önkormányzati szerveket, közintézményeket és magánszemélyeket céloznak.



Az NKI csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az üzenetekben azt írták: a címzett készülékét megfertőzték egy trójai vírussal, amelynek segítségével az áldozat informatikai eszközéhez hozzáférést szereztek. A támadó azt is állítja az e-mailben, hogy készített egy kompromittáló videófelvételt, amelyet a felhasználó kamerájával rögzített, és a felvételen "az áldozat felnőtt tartalmú oldalak látogatása közben végzett tevékenysége látható" - ismertették.



A zsaroló a levél címzettjével azt közli ha nem fizeti ki a kért váltságdíjat, akkor a kompromittáló felvételt eljuttatja a címzett ismerőseinek, illetve a közösségi médiában is közzéteszi. A váltságdíjként kért pénzösszeg változó, jellemzően 1350 euró - írta az NKI.



A kibervédelmi intézet felhívta a figyelmet, hogy a levelek szövegezése alapvetően azonos, a korábbi hasonló zsarolólevelekhez képest koherensebb, helyesírásilag jóval pontosabb, a hangnem pedig egységesen tegeződő. Ráadásul a zsaroló leveleket az úgynevezett spam-szűrők sok esetben nem szűrik ki megfelelően, mivel nem tartalmaznak olyan hivatkozást, amely alapján a szűrő felismerné őket.



Az NKI a honlapján az említett zsarolólevelekről egy példát is közzétett.



A zsarolólevelekkel kapcsolatban további információk találhatók ezen és ezen az oldalakon - írták a közleményben.