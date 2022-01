Fenyegetés

Irán izraeli hírportálokat tört fel Kászim Szulejmáni iráni tábornok megölésének évfordulóján

Irán izraeli hírportálokat tört fel Kászim Szulejmáni iráni tábornok megölésének második évfordulóján - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál hétfőn



A The Jerusalem Post és a Maariv című lapok internetes oldalait hétfő hajnalban feltörték, és egy iráni propagandavideót helyeztek el rajtuk, amelyen az látható, hogy Iránból rakétatámadást intéznek a Negev-sivatagban, Dimona mellett található izraeli nukleáris létesítmény ellen, és egy rakéta eltalálja a reaktor jellegzetes félgömb alakú makettjét.



A videófelvételen elhelyeztek egy szóbeli fenyegetést is. Angol és héber nyelven azt üzenték: "Ott is közel vagyunk hozzád, ahol nem gondolnád".



"Tisztában vagyunk azzal, hogy weboldalunkat nyilvánvalóan feltörték, és Izraelt közvetlenül megfenyegették. Dolgozunk a probléma megoldásán" - írta a The Jerusalem Post Twitter-fiókján. A honlap mintegy két órával a feltörés után újra elérhető volt.



Szulejmáni meggyilkolásának évfordulóján Irán egyhetes akciósorozatot jelentett be, melynek meg nem nevezett fő eseményét hétfőre hirdették meg.



Szulejmáni Abu Mahdi al-Muhandis iraki hadnaggyal együtt egy - Donald Trump előző amerikai elnök parancsára végrehajtott - dróncsapásban vesztette életét Bagdadban. Iráni tisztségviselők többször is megígérték, hogy megbosszulják halálát.



Iránt és Irán által támogatott hekkercsoportokat többször is azzal vádolták, hogy az elmúlt hónapokban izraeli internetes oldalakat próbáltak feltörni az Irán és Izrael között évek óta szárazföldön, levegőben, tengeren és kibertérben zajló árnyékháború részeként.



A kiberhadviselés eddigi leghíresebb csatája 2010-ben történt, amikor a feltételezhetően Izrael és az Egyesült Államok által kifejlesztett Stuxnet vírus megfertőzte Irán nukleáris programját, és sorozatos meghibásodásokat okozott az urándúsítást végző centrifugákban.



Kászim Szulejmáni tábornok az al-Kudsz elitkommandó parancsnoka volt, amely a Forradalmi Gárda külföldi műveletekért felelős alakulata. Különösen jelentős szerepet játszott a Teheránnal szövetséges Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmának megőrzésében. Az Egyesült Államok terrorszervezetnek minősítette.



Iránban Szulejmánira nemzeti hősként tekintenek, az Egyesült Államok ugyanakkor olyan terroristának minősítette, aki az iszlám köztársaság közel-keleti katonai beavatkozását testesítette meg.