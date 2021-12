Közösségi

Változtat a Facebook, megszűnik egy fontos funkció

A Facebook négyévnyi működés után úgy döntött, az Egyesült Államokon és Kanadán kívül mindenhol megszünteti az álláskeresős funkcióját. 2021.12.22 10:20 ma.hu

2022. február 2-tól több változás is lesz majd a Meta közösségi oldalon, például az, hogy az Egyesült Államokon és Kanadán kívül minden országban megszűnik az Álláslehetőségek a Facebookon nevű funkció.



A Facebook még 2017-ben mutatta be az álláskeresős funkcióját, ám hamarosan törlik majd ennek lehetőségét az oldalról - írja a hvg.hu.



A közösségi oldalon több álláskeresős és -hirdetős csoport is létezett, ezek azonban februártól "általános" csoporttá változnak lesznek, új, "állás" típusú csoportot pedig nem is lehet majd létrehozni.



A cég a februári változás előtt még egész biztosan tájékoztatni fogja mind a munkaadókat, mind pedig az álláskeresőket a változásról.