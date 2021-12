Agrárszakképző intézmények számára fejlesztett virtuális oktatási rendszert a Pix VR Training Kft.

Tech

2021.12.14

Agrárszakképző intézmények számára fejlesztett a munka- és erőgépek használatát és karbantartását oktató virtuális rendszert a Pix VR Training Kft. - tájékoztatta a vállalkozás az MTI-t.



A közlemény szerint az Agrárminisztérium 236 millió forintos támogatásával elindított kutatás-fejlesztési projekt nemcsak az oktatás, illetve tanulás eddigi módszereit reformálja meg, hanem a piaci követelményeihez igazodó ismereteket ad át, felkészítve a diákokat a valós munkakörnyezetre.



A vállalkozás korábban elsősorban iparvállalatok számára fejlesztett VR-megoldásokat. Jekler Balázs, a cég ügyvezető igazgatója kifejtette, olyan oktatási megoldás létrehozása volt a céljuk, amellyel gyorsan lehet átadni komplex tudásanyagot, amit később a felhasználók könnyedén tudnak bővíteni és testre szabni.



A kialakított rendszer - melyet legelőször a Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskolában használhatnak a tanulók - legnagyobb előnye, hogy az oktatás helytől és időtől függetlenül bárhol és bármikor kivitelezhető. Éppen ezért olyan tereket is le lehet képezni a használatával, amelyek a valóságban veszélyesek, vagy ahol drága és megoldhatatlan lenne a képzés.



Az oktatók programozói tudás nélkül, csupán a mozdulatsorok elvégzésével összeállíthatnak tréningeket, később pedig gyorsan módosíthatják és az igények alapján személyre szabhatják azokat. Az izommemória aktív használatával már a tényleges munkavégzés előtt rögzülnek a megfelelő mozdulatok, a megszerzett tudás így azonnal használható éles környezetben.



A digitalizáció lehetőséget biztosít arra, hogy olyan munkagépekkel is gyakorolhassanak a diákok, amelyek a valóságban nem vagy csak korlátozottan állnak a rendelkezésükre. Emellett tehermentesíti az oktatókat, és jól elemezhető adatokkal segíti a tanulók képességeinek felmérését, képzettségi szintjük növelését, teljesítményük értékelését. A minta oktatási tananyagban egy MTZ 892-es traktor napi karbantartási folyamatait lehet gyakorolni, illetve egy munkagépet rácsatlakoztatni.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a közvetve magyar magánszemélyek tulajdonában lévő, tavaly tavasszal létrehozott Pix VR Training Kft. az első töredék évben 4,255 millió forint nettó árbevételt ért el, vesztesége pedig 42,162 millió forint volt. A 100 millió forintos befektetői tőkéből létrehozott startup jelenleg 12 alkalmazottat foglalkoztat, akik korábban már több projektet is megvalósítottak VR-technológia területén. A vállalkozás ide nettó árbevétele várhatóan meghaladja a 200 millió forintot.