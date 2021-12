Tech

Ericsson: egy évtized alatt 260-szorosára nőtt a mobil adatforgalom

A jelentés szerint világszerte 180 élő 5G hálózatot állítottak üzembe a mobilszolgáltatók, az előfizetők száma pedig 2021 végére eléri a 660 milliót. 2021.12.12 23:30 MTI

Az elmúlt tíz évben 700 millióról 6,3 milliárdra emelkedett az okostelefon-előfizetések száma, a teljes mobil adatforgalom pedig 260-szorosára nőtt - derül ki az Ericsson Mobility Report 2021 tanulmányából.



A jelentés szerint világszerte 180 élő 5G hálózatot állítottak üzembe a mobilszolgáltatók, az előfizetők száma pedig 2021 végére eléri a 660 milliót. Az Ericsson előrejelzése szerint 2027-ben már 4,4 milliárd 5G-előfizetés lesz, ami az összes előfizetés fele. Az 5G-s okostelefonok már ma is a teljes forgalom 23 százalékát adják, de az 5G-robbanás nemcsak mobilfronton várható, hanem a fix bekötésű vezeték nélküli elérésekből, vagyis a FWA (Fixed Wireless Access) kapcsolatok terén is.



A világ népességének nagyjából a fele nem rendelkezik stabil, megfelelő sebességű internetkapcsolattal, mivel több százmillió - döntően vidéki - háztartás van, ahová vagy egyáltalán nem ér el a vezetékes infrastruktúra vagy a meglévő vezetékes hálózat elavult és nem, illetve nehézkesen fejleszthető. Ezen segíthet az 5G: a többszörösére bővülő kapacitás révén a modern vezetékes elérésekkel összemérhető vezeték nélküli kapcsolat építhető ki.



Jakab Roland, az Ericsson közép-európai regionális igazgatója, a magyarországi 5G Koalíció (5GK) elnökségi tagja a közlemény szerit elmondta: 2027-ben 800 millió ember jut majd fix bekötésű vezeték nélküli hálózaton gyors és megbízható internethez. Mindez Magyarország egyes régióiban is fontos szerepet játszhat: az Ericsson megrendelésére készített 2020-as tanulmány szerint a magyar vidék az FWA-kapcsolatok és a szintén 5G-re épülő precíziós mezőgazdaság révén 269 millió euró többletbevételhez juthat a következő években - tette hozzá.



A jelentés szerint az 5G terjedésében ma még jelentős regionális különbségek vannak. Míg Északkelet-Ázsiában már most minden negyedik, Észak-Amerikában pedig minden ötödik mobilelőfizetés 5G-s, máshol lassabb a növekedés. Az éllovas területeken kívül még csak az Öböl-országokban és Nyugat-Európában kimutatható az 5G aránya (9, illetve 6 százalék).



Az új generációs hálózat terjedése ugyanakkor gyorsabb a korábbi technológiákénál: míg a 4G-nek közel 6 évre volt szüksége az egymilliárd előfizetés eléréséhez, az 5G-nek két évvel kevesebb is elég lesz.