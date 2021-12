Világgazdaság

Idén még gyorsan bővül a globális számítógép-értékesítés, 2022-től azonban jelentősen mérséklődik a kereslet

2021.12.09

Az International Data Corporation (IDC) előrejelzése szerint az idén 344,7 millió személyi számítógépet szállítanak ki a világon, 13,5 százalékkal többet, mint tavaly. A szervezet szeptemberben még ennél is nagyobb, 14,2 százalékos idei bővüléssel számolt.



A PC-eladások átlagos éves növekedési üteme (CAGR) 2022-2025 között már csak 3,3 százalék lesz az előző két év kétszámjegyű bővülése után az okostelefonok és laptopok támasztotta erős versenyben.



Az intézet jelentése szerint a folyó negyedik negyedévben a globális PC-kiszállítások éves összevetésben 3,4 százalékkal csökkennek az ellátási láncok továbbra is fennálló problémái miatt, illetve a megnövekedett logisztikai költségek hatására.



Az IDC előrejelzése szerint a globális táblagép kiszállítások esetében is hasonló a trend, azaz idén 4,3 százalékos növekedés várható, de ezen belül a folyó negyedévben 8,6 százalék lehet a visszaesés.



Jitesh Ubrani, az IDC egyik kutatási vezetője úgy összegezte a helyzetet, hogy "a piac túljutott a PC-k iránti világjárvány-kereslet csúcsán".