Tech

A Meta arra kéri a felhasználókat, hogy küldjenek aktképeket

A Meta, a Facebook Inc. új neve, egy olyan platform társfejlesztője, amely arra kéri az embereket, hogy küldjék el intim fotóikat és videóikat, hogy megakadályozzák, hogy azokat "bosszúpornóként" használják fel a Facebookon vagy az Instagramon.



Az eszköz "18 év feletti felnőtteknek szól, akik úgy gondolják, hogy egy róluk készült intim képet a beleegyezésük nélkül oszthatnak meg, vagy már meg is osztottak" - írta a Meta egy csütörtöki blogbejegyzésben.



Az új platform, amelyet a Meta a brit Bosszúpornó Segélyszolgálattal és 50 másik civil szervezettel közösen fejlesztett ki, a "bosszúpornó" közzétételének megakadályozását célozza, ahelyett, hogy csak eltávolítaná a kényes fájlokat, miután azok már megjelentek az interneten.



Az aggódó felhasználókat arra kérik, hogy a StopNCII.org (Stop Non-Consensual Intimate Images) weboldalon keresztül küldjék be a meztelenül vagy szex közben készült fotókat vagy videókat egy hash-taggel ellátott adatbázisba.



A speciális hashtageket, vagyis a "digitális ujjlenyomatokat" az eszköz ezután hozzárendeli ezekhez az anyagokhoz, és ezek segítségével azonnal fel lehet fedezni és meg lehet fékezni az elkövetők online feltöltési kísérleteit.



A Meta szerint a rendszert "minden lépésnél a magánélet védelmét és a biztonságot szem előtt tartva" fejlesztették ki. Csak a hashtageket osztják meg a StopNCII.org és a projektben részt vevő technológiai platformok között, míg az explicit képek és klipek soha nem hagyják el a felhasználó eszközét, és "biztonságosan a tulajdonos birtokában maradnak" - biztosították.



Az új eszköz "nagy változást jelent abban, ahogyan az intim képpel való visszaélés által érintettek megvédhetik magukat" - hangsúlyozta Sophie Mortimer, a Revenge Porn Helpline vezetője.



Kérdés azonban, hogy az emberek valóban hajlandóak lesznek-e használni, tekintve, hogy a Meta rossz hírét keltette a felhasználói adatok helytelen kezelésének.