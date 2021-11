Tech

Hackertámadás érte a MediaMarktot

A MediaMarkt számítógépes rendszerét zsarolóvírus-támadás érte, ezért több áruház működése is akadozik Hollandiában és Németországban – számolt be a 24.hu a BleepingComputer biztonsági portálra hivatkozva.



A MediaMarkt Európa legnagyobb fogyasztói elektronikai eszközöket forgalmazó áruházlánca, 13 országban több mint ezer üzlettel van jelen. A ismeretlen elkövetetők által a hétvégén indított támadás több európai üzletet is érint – elsősorban Hollandiában.



A 24.hu névtelenséget kérő forrása azt állítja, hogy a támadás a magyar MediaMarkot is érinti.



Bár az online rendelés zavartalanul működik, az érintett üzletekben nem tudják elfogadni a bankkártyákat a pénztárak, és a blokkok sem tudnak kinyomtatni. Holland lapok szerint az áruházlánc arra kérte a munkavállalóit, hogy lehetőség szerint ne használják a titkosított belső rendszereket, a pénztárakat pedig csatlakoztassák le a hálózatról.