Még mindig kevés figyelmet fordítanak a cégek adataik megóvására

Annak ellenére, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a cégek működésében az adatok, nagyon kevés figyelmet fordítanak azok megóvására, miközben egy szerverleállás idő- és anyagi veszteséget okozhat - hívta fel a figyelmet a ServerElite reprezentatív kutatásában, amely szerint a cégek ötöde működik csak biztonságosan.



A kutatás szerint a cégek 82 százalékának van úgynevezett RAID-konfiguráció a szerverein, ami kimagaslóan magas érték. Mindössze 16 százalék nyilatkozott úgy, hogy nincs ilyen a szerverein és 2 százalék nem tudott választ adni a kérdésre. A RAID egy tárolási technológia, amelynek segítségével az adatok elosztása vagy replikálása több, fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemez létrehozásával lehetséges. Minden RAID szint alapjában véve vagy az adatbiztonság növelését vagy az adatátviteli sebesség növelését szolgálja.



A cégek harmadában mindössze egyetlen merevlemez hiba adatvesztést okozhat. Újabb harmadot képviselnek azok, akiknél két merevlemez hiba után lép fel az adatvesztés. Ha ehhez még hozzávesszük azokat is, akik nem tudtak választ adni a kérdésre, mindössze a cégek ötödének működése tekinthető biztonságosnak e tekintetben.



A megkérdezettek 71 százaléka használ szünetmentes tápegységet, ami jó aránynak mondható, ugyanakkor - tekintettel az eszköz alacsonyabb árára - a nemmel válaszoló 27 százaléknak is célszerű lenne beszereznie.