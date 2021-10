Tech

Europol: sokakat őrizetbe vettek egy, a darkneten végzett művelet során - videó

Több mint száz embert őrizetbe vettek, készpénzt, kábítószert, kriptovalutát és fegyvereket is lefoglaltak az úgynevezett darkneten, az internet különleges titkosító technológiákkal működő, főleg bűnözők által használt részén működő piactéren végzett Dark HunTOR nevű művelet során - közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) kedden.



A hágai székhelyű uniós szervezet tájékoztatása szerint a Bulgária, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Svájc, az Egyesült Királyság, valamint Ausztrália és az Egyesült Államok bevonásával végzett, összehangolt akció eladókat és vásárlókat is célzott a darknet platformjain.



Az Europol által koordinált, Dark HunTOR nevű, az illegális áruk online piacterein végzett művelet során hatvanöt gyanúsítottat tartóztattak le az Egyesült Államokban, 47-et Németországban, 24-et Nagy-Britanniában, valamint négyet Olaszországban és szintén négyet Hollandiában. Néhányat közülük a hatóságok "nagy értékűnek" minősítettek. Emellett több mint 26 millió eurót (mintegy 9,4 milliárd forint), 45 lőfegyvert és összesen 234 kilogramm kábítószert is lefoglaltak. A lefoglalt kábítószerek között 152 kilogramm amfetamint, 27 kilogramm opiátot, és több mint 25 ezer ecstasy-tablettát találtak.



Közölték azt is, hogy a művelet során Olaszország a területéről működtetett két, illegális online piacteret zárt be, ahol összesen több mint 100 ezer illegális árut kínáltak.



A nyomozás több országban még folytatódik - tették hozzá.



Az Europol közleményében emlékeztetett: a Dark HunTOR akció sikeréhez az eddigi legnagyobb illegális internetes piac, a DarkMarket januári "lekapcsolása" során szerzett információk vezettek.



A Németországból működtetett DarkMarket online piacának mintegy 500 ezer felhasználója, több mint 2400 eladója volt, akik legalább 320 ezer illegális pénzügyi tranzakciót végeztek el, illetve több mint 4650 bitcoint és 12 800, Monero nevű kriptovalutát utaltak át. Az árusok főként kábítószerrel kereskedtek, de hamis pénz, ellopott vagy hamis hitelkártyaadatok, névtelen SIM-kártyák és vírusokat tartalmazó internetes programok is gazdát cseréltek az illegális internetes felületen.