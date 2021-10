Tech

Új nevet kaphat a Facebook

A cég azt szeretné, ha nagyobb vállalkozásnak tekintenék egy egyszerű közösségi médiás szolgáltatónál. 2021.10.20 09:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új nevet kaphat a Facebook a közeljövőben - értesült a The Verge. A lap úgy tudja, hogy az átnevezés magát a céget, és nem a közösségi oldalt érintené.



Mint ismeretes, a cég korábban meghirdette a metaverzumprojektet, amelynek keretében tízezer embert vennének fel csak Európában. A névváltás is ezzel a projekttel lehet összefüggésben.



A cég vélhetően azt szeretné, ha nagyobb vállalkozásnak tekintenék egy egyszerű közösségi médiás szolgáltatónál.



A Facebook mint közösségi oldal neve vélhetően megmarad, ám így már csak egy lesz az újonnan létrehozott anyacég számos érdekeltsége közül.



A lap szerint a lépésre azért is kerülhet sor, mert a Facebook egyre több kritikát kapott az utóbbi időben, és ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy ezek az anyavállalatra is kihassanak.



A névváltást Mark Zuckerberg Facebook-vezérigazgató egy konferencián jelentheti be október 28-án.