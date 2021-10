Lehallgatási botrány

A kémszoftvert leleplező újságírókat díjazta az Európai Parlament - videó

A Pegasus projekt kapta az első Daphne Caruana Galizia újságírói díjat. A projektet megvalósító konzorcium vezetője a Forbidden Stories, vagyis Eltitkolt Történetek nevű szervezet, amely olyan újságírókból áll, akik meggyilkolt, bebörtönzött vagy megfenyegetett társaik tényfeltáró nyomozásait viszik végig.



— A büntetlenség öli meg az újságírókat. És ha pontosan megnézzük, hogy milyen sztorik miatt öltek meg újságírókat, a legtöbbször ugyanazokról a sztorikról van szó, amelyeken Daphne is dolgozott: korrupció, pénzmosás, emberi jogok megsértése, környezeti bűncselekmények. Ezért van az, hogy az ilyen nagyon fontos témák esetében össze kell fognunk – mondta a díjat átvevő Laurent Richard oknyomozó újságíró.



A Pegasus projekt feltárta, hogy több országban, köztük Magyarországon is, újságírók, politikai és civil aktivisták telefonjait figyelték meg egy kémszoftverrel kormányok és állami szervezetek. A Forbidden Stories és partnerei 2017-es megalakulásuk óta folytatták a meggyilkolt máltai újságíró, Daphne Caruana Galizia által megkezdett munkát is.



— Remélem, hogy a díj ösztönözni fogja azoknak az erőfeszítéseit, akik nemcsak édesanyám munkáját, hanem általában az európai korrupció és szervezett bűnözés ügyeit feltáró oknyomozást is folytatni akarják. A korrupció, a hatalommal való visszaélés, a tekintélyelvűség ezen erői azok, amelyek most veszélybe sodorják az újságírókat – mondta a meggyilkolt újságíró fia, Matthew Caruana Galizia.