Szusit és fagylaltot is szállítanak izraeli drónok egy teszt során

A kereskedelmi és orvosi drónok közlekedését szabályozó rendszer tesztelése során szusit, fagylaltot és vérkészítményt is a levegőben szállítanak ki Izraelben - írta a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság hírportálja kedden.



A repülésirányítás légi folyosóihoz hasonlóan, központi irányítással működő, drónközlekedést szolgáló úttörő rendszer tesztelésének harmadik fázisa zajlik a tervbe vett nyolcból, melyben Tel-Avivban és környékén telefonos alkalmazásokkal megrendelt termékek célba juttatását vizsgálják.



Öt szállítócég vesz részt a tesztelésen, amelyet a Nemzeti Drón Kezdeményezés, a drónközlekedést összehangoló és szabályozó szervezet végez.



A tesztek egyik célja az országos drónhálózat megteremtése. A tesztelés alatt a cégek drónjai naponta mintegy 300 repülést hajtanak végre a tengerparti szusi- és fagylaltrendeléstől a kórházi vérkészítmények szállításáig a közös irányítási rendszer által kijelölt repülési útvonalakon.



A kétéves tesztelés alatt több tízezer drón látható Izrael egén, amelyek mindegyikét az Ajalon autópálya légi irányítási ellenőrző központjából vezérlik. Ezen a héten azt is kipróbálják, hogy Tel-Avivból irányítva képesek lesznek-e elvégezni házhoz szállításokat Brazíliában.



A tesztekkel azokra az időkre készülnek, amikor majd drónok tucatjai vagy akár százai repülnek folyamatosan az égbolton, különböző küldetéseket végrehajtva a közös légtérben.



A rendszer képes lesz rangsorolni a különböző drónrepülést és megtisztítani az eget, ha nagy méretű repülőgép megjelenése ezt szükségessé teszi. A nyolc tesztfázisban egyre bonyolultabb helyzeteket modelleznek a hatóságok.

