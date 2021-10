Globálisan gondok voltak

Több órára leállt a Facebook, az Instagram és a WhatsApp is

Éjfél körül helyreállt a Facebook közösségi oldal és az óriásvállalat tulajdonában lévő egyéb platformok, mint az Instagram és a WhatsApp működése - jelentették kedden hírügynökségek.



A Facebook és a hozzá köthető platformok hétfő este váltak globálisan elérhetetlenné, nem sokkal azt követően, hogy Frances Haugen, a vállalat korábbi termékmenedzsere olyan belső dokumentumokkal látta el az amerikai sajtót, amelyek - állítása szerint - bizonyítják, hogy az amerikai cég tisztában van a termékei által okozott károkkal.



Haugen azt állítja: a Facebook saját kutatása is azt mutatta, hogy a platform fokozza a gyűlöletet és a félretájékoztatást, fokozott polarizációhoz vezet, valamint hogy az Instagram kifejezetten károsíthatja a tizenéves lányok mentális egészségét.



Ez volt az óriásvállalat történetében a legnagyobb leállás, a vállalat arról is beszámolt, hogy a belső - az alkalmazottak által használt - rendszereik is összeomlottak.



A leállásokat nyomon követő DownDetector honlap közlése szerint az elmúlt órákban mintegy 14 millióan jelentették a platformokat.