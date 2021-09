Trendek

A pandémia óta tarol az elektromos fogkefe az eMAG-nál

A pandémia alatt közel 70 százalékkal emelkedett az eMAG-on az elektromos fogkefék eladása: vásárlók körében a legnépszerűbb elektromos fogkeféket az Oral-B gyártja. A hagyományos fogkefe és fogkrém viszont egyelőre nem vált online slágertermékké.



Az eMAG a pandémia 2020 eleji kitörése óta komoly növekedést regisztrált a száj- és fogápolási termékek forgalmában: a járvány előtti időszakhoz képest csaknem 40 százalékkal emelkedett ezek forgalma, amelyet javarészben az online rendelések generálnak. 2021 első kilenc hónapjában már csaknem akkora e termékkategória forgalma az eMAG-nál, mint 2019-ben egész évben.



Felpörgött az elektromos fogkefék eladása a pandémia alatt



A szájápolás terén a különböző típusú elektromos fogkefék és ezek kiegészítői generálták a legnagyobb forgalmat az eMAG-on az elmúlt egy évben, az elektromos szájzuhanyok forgalma csupán harmada volt ezeknek. Az utóbbi egy év eladási számai alapján az Oral-B elektromos fogkeféi voltak a legnépszerűbbek, egy tipikus magyar vásárló pedig bruttó 10761 forintért vásárolt elektromos fogkefét az eMAG-on.



Bár a hagyományos fogkefék és a fogkrémek online értékesítése is jelentősen emelkedik, ezek forgalma még így is töredéke az elektromos fogkeféknek, ami azt jelzi, hogy a vásárlók többsége ezeket a termékeket még a hagyományos (offline) módon vásárolja.



Ezek az elektromos fogkefék a legnépszerűbbek itthon



A magyar vásárlók körében a oszcilláló és rotáló mozgást végző, a belépőszintű forgófejes modelleknél hatékonyabban tisztító elektromos fogkefék a legnépszerűbbek, az eladott termékek csaknem háromnegyede kerül ki ezek közül.



A hagyományos és elektromos fogkefék hibridjének számító, a sörtéket pulzáló mozgással forgató modellek az eladások 16 százalékát adják. Az ennél is gyorsabban, akár több tízezresfrekvencián rezgő kefefejjel tisztító szonikus e-fogkefék az eladások 10 százalékát tették ki az elmúlt egy évben.



2021 egyik újdonságának az okostelefonhoz is kapcsolódni képes Oral-B iO elektromos fogkefe számít: ez a precíz mikrorezgéseket generáló mágneses meghajtás mellett mesterséges intelligencia-technológián alapuló helyzetérzékelőkkel rendelkezik, amelyek felismerik használójuk szájüregének minden részét. Ennek köszönhetően az mobilapplikációban egy 3D ábrán meg tudják jeleníteni, hogy fogsor melyik felületét mennyire alaposan sikerült megtisztítani.