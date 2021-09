Tech

Eltűnt a Navalnij-alkalmazás az App Store és a Google Play kínálatából

Eltűnt az "okos szavazás" funkciót is tartalmazó, Navalnij elnevezésű alkalmazás az App Store és a Google Play áruház kínálatából az orosz parlamenti és regionális választások első napjára - közölte pénteken Telegram-bejegyzésben az orosz ellenzéki politikus csapata.



Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatói "okos szavazás" elnevezéssel projektet indítottak a választókörzetekben a kormányzó Egységes Oroszország pártéval szemben legesélyesebb jelölt támogatására. Szerdán a Navalnij-csapat közzétette a 225 választási körzetre vonatkozó szavazási ajánláslistáját, amely 137 kommunista, 48 az Igazságos Oroszország - Hazafiak - Az Igazságért párthoz tartozó és 20 liberális demokrata jelölt, valamint mások nevét tartalmazta.



Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) augusztus 20-án az "okos szavazásban" történő részvételre vonatkozó instrukciók eltávolítására szólított fel több - főleg amerikai - IT-céget, figyelmeztetve őket, hogy az Oroszországban szélsőségesnek minősített és betiltott Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) nevű szervezet projektjéről van szó. Miután ennek nem tettek eleget, az orosz külügyminisztérium múlt pénteken bekérette az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét, akivel közölte, hogy "kategorikusan elfogadhatatlan" az orosz belügyekbe történő beavatkozás. A tárca szerint az amerikai misszióvezetőnek a beavatkozást alátámasztó bizonyítékokat adtak át akkor.



Csütörtökön az orosz parlamenti felsőház államszuverenitás-védelmi és külföldi beavatkozás elleni ideiglenes bizottságához bekérették az Apple és a Google képviselőit, akik a TASZSZ hírügynökség szerint nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy miért nem távolították el webáruházaikból a Navalnij-alkalmazást. A tanácskozáson jelen voltak az orosz külügyminisztérium, a Központi Választási Bizottság és a Roszkomnadzor képviselői is.



A bizottság közleményében leszögezte: arra számít, hogy a választások kezdetéig mindkét cég orvosolja az orosz fél kifogásait, ellenkező esetben ugyanis válaszintézkedéseket foganatosíthatnak, beleértve a vétkesek felelősségre vonását, és akár büntetőjogi eljárás is indulhat. A Roszkomnadzor bírságot helyezett kilátásba.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pénteken közölte, hogy a Kreml negatívan viszonyul az "okos szavazáshoz" és olyan provokációnak tartja, amely végső soron kárt okoz a választónak. Üdvözölte, hogy a Google és az Apple eltávolította üzletéből a Navalnij alkalmazást, szerinte eleget téve az orosz hatóságok követelésének.



Andrej Klimov, a felsőházi szaktestület elnöke szintén méltatta, és "a helyes irányba tett első lépésnek" nevezte a két IT-vállalat döntését. A cégek szerinte az egyetlen helyes következtetést vonták le a bizottsági ülés nyomán.



A The New York Times pénteken saját forrására hivatkozva azt írta, hogy a Google azért távolította el a Navalnij-alkalmazás oroszországi hozzáférését, mert az orosz hatóságok büntetőeljárással fenyegették meg néhány munkatársát. A Bloomberg amerikai hírügynökség szintén egy névtelen, a Google-hoz közeli informátorra hivatkozva ugyancsak azt közölte, hogy a cég a helyi alkalmazottak elleni büntetőeljárás veszélye miatt hozta meg döntését.



A Kommerszant című lap korábban Leonyid Volkovra, az Oroszországban június elején szélsőségesnek minősített és betiltott Navalnij-törzsek hálózatának koordinátorára hivatkozva azt írta, hogy a Navalnij alkalmazást Roman Rubanov, a Momentus Space munkatársa, az ugyancsak betiltott FBK volt igazgatója jegyeztette be 2014-ben. Az applikáció 2021-ben bővült ki az "okos szavazás" lehetőségeiről történő tájékoztatással. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint az applikáció kidolgozásában olyan emberek vettek részt, akik kapcsolatban állnak a Pentagonnal, azaz az amerikai védelmi minisztériummal.



Az orosz választók szeptember 17-19. között szavaznak a szövetségi parlament alsóházának új összetételéről. Ezzel egyidejűleg kilenc régió vezetőjét közvetlenül, háromét pedig közvetve választják meg, és eldől 39 regionális törvényhozás mandátumainak sorsa is.



Az ország hét régiójában lehetővé tették az online szavazást, amire 2,6 millióan jelentkeztek. Az állami szolgáltatásoknak a voksolást biztosító vybory.gov.ru weboldalát külföldről érkező masszív támadások érték. Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke elmondta, hogy ezek 50 százalékát az Egyesült Államokból, 25 százalékát Németországból, 10 százalékát Kínából, 5 százalékát pedig Ukrajnából indították.



Peszkov közölte, hogy a környezetében tapasztalt Covid-19-megbetegedések miatt karanténba vonult Putyin online fog szavazni. Megígérte, a Kreml közölni fogja, hogy az elnök mikor adja le a voksát.