Tudomány

Új magyar fejlesztés segíti az idegrendszeri és mentális betegségek okainak vizsgálatát

Idegrendszeri és mentális betegségek okainak vizsgálatát segíti egy új magyar orvostechnológiai fejlesztés, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 175 millió forintos támogatásával jött létre - közölte az MTI-vel a pályázói konzorciumban részt vevő InnovITech Kft.



A kifejlesztett rendszerrel a bélflóra összetétele és a pszichés megbetegedések közötti összefüggések vizsgálhatók - írták. A közlemény szerint a kettő összefügg, a bélflóra baktériumainak változásai akár a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór, vagy a Huntington-kór kialakulásához is vezethetnek. Az InnovITech abban bízik, hogy a feltárt eredmények segítenek jobban megérteni a szervezeten belüli kölcsönhatásokat, így javulhat a kezelések hatékonysága.



A kifejlesztett informatikai rendszer képes a bélflóra összetétele és különböző pszichés megbetegedések közötti kapcsolat automatizált elemzésére, a megrendelők ezért elsősorban azok lehetnek, akik a megfelelő kezelés kiválasztásához szeretnének segítséget - olvasható a cég honlapján. Hozzátették, hogy az eredményekről tudományos közleményben is be fognak számolni.



A projekt összköltsége meghaladta a 250 millió forintot - olvasható a támogatást megítélő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) honlapján. A pályázói konzorcium a vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét támogató felhívásra jelentkezett, amelyet 2018 januárjában hirdettek meg. A hivatal döntése alapján 66 pályázat összesen 18,1 milliárd forint vissza nem térítendő hozzájáruláshoz jutott az NKFI Alapból.



Az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó InnovITech egy debreceni egészségügyi szolgáltatóval, a UD-GenoMed Kft.-vel valósította meg a projektet. A konzorciumban a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika is részt vett szakmai közreműködőként - olvasható a közleményben.