Nemzeti konzultáció

A kormány büntető feljelentést tesz a konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt

A kormány büntető feljelentést tesz a konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt - olvasható a kormany.hu oldalon hétfő este közzétett hírben.



A kormányzati szervek azt észlelték, hogy informatikai támadást indítottak a konzultáció hivatalos internetes oldala ellen, tömeges kitöltéssel próbálkoznak az elkövetők.



A kormányzati szervek megteszik a szükséges lépéseket, beleértve a büntető feljelentést is. A korábbi konzultációs honlapot ért támadás ügyében azóta vádemelésre is sor került.



Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egyes szereplők különböző módszerekkel próbálják ellehetetleníteni a járvány utáni életről szóló párbeszédet. A minimálbér-emelés, a családi adóvisszatérítés, a hitelmoratórium vagy a gyermekek védelmének kérdése magyarok millióinak életét érintik, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy mondja el véleményét - olvasható a kormányzati portálon.