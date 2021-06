Kiberbűnözés

Figyelem, ismét próbálkoznak a banki adathalász csalók!

Vigyázat, megint próbálkoznak a banki adathalász csalók - figyelmeztet a Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán.



Mint írták, ismét több jelzés érkezett hozzájuk arról, hogy sokakat hívtak fel magukat banki alkalmazottaknak - jellemzően bankbiztonsági vezetőnek - kiadó személyek telefonon. Arról tájékoztatják őket, hogy vagy „hackertámadás” érte a bakszámlájukat vagy nagy összegű vásárlást kezdeményeztek a bankkártyájukkal.



A hiba elhárítása érdekében csupán három dolgot kérnek: bankkártya adatok megadása, egy program telepítése és a netbankba történő belépéshez szükséges adatok kiadása...



Mindezek után a csalók jogosulatlan fizetéseket tudnak kezdeményezni. A letöltött program távoli elérést biztosít a sértett számítógépéhez, amin keresztül könnyedén hozzáférnek az ott elmentett netbanki felhasználói nevekhez, jelszavakhoz. Ha esetleg be van állítva a kétfaktoros hitelesítés, az SMS-ben kapott kódot is elkérik, így utalást tudnak kezdeményezni.



Mit lehet tenni?

- Felhasználónevet, jelszavakat, bankkártya adatokat soha nem szabad elküldeni senkinek!

- Kizárólag banki fizetési oldalon vagy más megbízható pénzügyi szolgáltató oldalán adjuk meg bankkártya adatainkat!

- Ne telepítsünk semmilyen alkalmazást számítógépre vagy telefonra idegen személy kérésére!

- Mobilalkalmazásokat mindig a hivatalos alkalmazás-áruházból töltsünk le!

- Felhasználói fiókjainknál (levelezési, banki, közösségi oldalak) állítsuk be a kétfaktoros (kétlépcsős) azonosítást!



Általában ezzel próbálkoznak a csalók:

- FRISSÍTSD JELSZAVAD az alábbi linken!

- LÉPJ BE A FIÓKODBA, ellenkező esetben 24 órán belül törlődik!

- A mellékelt számla befizetéséhez a linken ADD MEG A BANKKÁRTYA-ADATAIDAT!



Ha ilyet vagy hasonlót kapunk, legyünk óvatosak! Valószínűleg átverésről van szó!