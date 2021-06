Tech

A digitális és a fenntarthatósági beruházások több millió munkahelyet teremthetnek Európában 2030-ig

A digitális technológia és a fenntarthatóság terén végrehajtott gyors beruházások akár 5,7 millió új munkahelyet is teremthetnek Európában 2030-ig - állapította meg az Accenture globális szolgáltató és a BusinessEurope csütörtökön közzétett közös kutatása.



Az MTI-nek küldött közleményben kiemelik: Európában a főbb iparágak stabilitásának köszönhetően, minden adott a jövőbeni növekedési lehetőségek kiaknázásához. Ha ehhez a digitalizációs és fenntarthatósági beruházásokat is hozzávesszük, bővülhet a foglalkoztatás. Mint írták, 2020-ban a világjárvány 3,5 millió munkahely megszűnését okozta Európában, az erőteljes szabadságolási programok ellenére. A munkahelyek száma 2023-ra visszaállhat a válság előtti szintre. A legfőbb munkahelyteremtők a következő iparágak lesznek: ipari berendezések, csúcstechnológia, szoftverek, közműszektor, gépkocsigyártás, élettudományok, kommunikáció/média.



A munkahelyek létrehozásához Európának meg kell erősítenie globális vezető pozícióját a gépkocsigyártásban, a fogyasztási cikkek és szolgáltatások piacán, a közműszektorban és a vegyiparban, továbbá ki kell használnia a lehetőségeit azokban az ágazatokban, ahol az európai vállalatok már jelenleg is erős pozícióval rendelkeznek (például a repülőgépgyártás és védelmi ipar, élettudományok, kommunikáció/média). Más iparágakban is vannak lehetőségek, így például az ipari berendezések, technológia és szoftverek területein, de ezeken a területeken többet kell innovációra fordítani, és gyorsítani kell a digitális és a fenntarthatósági átalakulást.



A kutatás szerint ahhoz, hogy az európai iparágak megőrizhessék pozíciójukat és globális vezető szerepre tegyenek szert, be kell fektetniük meghatározott technológiákba és a gyors ütemben növekvő területekbe. A 700 európai felsővezető bevonásával készített kutatás szerint a technológiai beruházásoknak a mesterséges intelligenciára (66 százalék), az 5G és 6G technológiára (58 százalék), a felhőre (52 százalék) és a következő generációs akkumulátorokra (34 százalék) kell összpontosítaniuk.



Az európai vállalatok 88 százaléka idén a digitális átalakulásra és a fenntarthatósági gyakorlat fejlesztésére fordított összeg növelésére készül, míg tavaly csak 58 százalék növelte beruházásait ezeken a területeken. A vállalatok több mint háromnegyede tervezi, hogy munkatársai akár 25 százalékát továbbképezi vagy átképezi a következő három évben - derült ki a kutatásból.