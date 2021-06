NISZ Zrt.

Átvették a díjakat a Kódolj határok nélkül! programozó verseny középiskolai kategóriájának nyertesei

2021. június 3-án vették át értékes nyereményeiket a Belügyminisztérium és a NISZ Zrt. nyílt forráskódú programozó versenyének középiskolás nyertesei. A két online fordulót követően, a diákok közül a legeredményesebb 10 csapat jutott tovább az országos, 24 órás döntőbe. 2021.06.04 16:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A döntőben egy tudásmegosztó portál kialakítása volt a feladat, amelyek közül a 3 legjobbat – a verseny zárásaként – videó formájában mutatták be a zsűrinek a résztvevők. A tudásmegosztó portál lehetőséget teremt az online kapcsolattartásra és közösségépítésre mindazok számára, akik érdeklődnek a nyílt forráskód témaköre iránt. A versenyzők saját fejlesztéseiken túl, a jelenleg elérhető, nyílt forráskódú megoldásokat is integrálták a portálokba. A szervezők hosszútávú célja–ami a feladat összeállítását is inspirálta – egy olyan hazai nyílt forráskódú közösség megteremtése, amely egyesíti a most még szigetszerűen tevékenykedő kisebb közösségeket.



A verseny középiskolai kategóriájának első díját az „mkdir csapatnev”, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium csapatának(tagok: Gál Péter, Páll Dominik, Bora Miklós Bence,felkészítő tanár: Komoróczy Tamás) alkalmazása nyerte el. A második helyezett a „NemesGSZ”, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégium csapata(tagok: Kincses István Viktor, Mucha István, Paróczai Olivér, felkészítő tanár: Tusjak Brigitta) lett, míg a harmadik helyezést a „Python”,a budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium csapata(tagok: Szatmáry Zoltán, Szekeres Márton, Tersztenyák Zsombor, felkészítő tanár: Hetzl Andrea) nyerte el.



A díjátadón Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára elmondta:„A nyílt forráskódú szoftverek és nyílt szabványokon alapuló megoldások hosszú ideje fontos szerepet töltenek be a magyar közigazgatásban és a kormányzati informatikában is. Több közigazgatási rendszer kiszolgáló oldala (például a szervereken futó operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő- és szövegszerkesztő alkalmazások) teljesen nyílt technológiák használatára épül, valamint a felhasználói oldali átállások tervezése is megkezdődött.”



Bancsics Ferenc, a NISZ vezérigazgatója ismertette a szervezők célját: „Azt szerettük volna elérni, hogy a programozás iránt érdeklődő diákok bővítsék tudásukat a nyílt forráskódú technológia témakörében és bizonyítsák tehetségüket egy valós alkalmazás kidolgozása során.”



A tavalyi döntős, de nem díjazott versenyzők közül idén 3 csapat is bejutott a legjobb 10 közé, és két csapat dobogós helyezést is szerzett.„A két év teljesítményeit összehasonlítva azt látjuk, hogy a diákok sokrétű ismereteket szereztek, felkészülten érkeztek az idei megmérettetésre, ezáltal a döntőben is magasabb színvonalú művek születtek” – mondta el Szabó Dóra, a NISZ Zrt. Vállalati támogató és nyílt forráskódú rendszerek igazgatója, a versenyszakmai vezetője.

A diákok idén még nagyobb lendülettel vágtak bele a versenybe

„A "Kódolj határok nélkül!" versenysorozat lehetőséget adott számunkra, hogy megtapasztalhassuk milyen versenykörnyezetben, csapatként együtt dolgozni, ezért meghatározó élményt nyújtott számunkra.” – mesélték lelkesen az „mkdir csapatnev” tagjai.



„Ez az eddigi legintenzívebb és legjobb tudásfelmérő verseny, amin részt vettünk.” – számolt be az élményeiről a „Python” csapat.



„A projektünk elkészítése során megtapasztaltuk, hogy igazi csapatként együtt kell dolgoznunk, és támogatnunk kell egymást, hogy célba érjünk, és sikeresek legyünk. Köszönetet szeretnénk mondani osztályfőnökünknek, Tusjak Brigittának, aki végig segített minket a felkészülés szakaszán, bátorított, buzdított, erőt adott, hogy igenis meg tudjuk csinálni, és a szervezőknek az élményért!” – mondta el a „NemesGSZ” csapat.



A Belügyminisztérium és a NISZ Zrt. elkötelezett a nyílt forráskódú alkalmazások használata terén, 2016-ban az állami infokommunikációs szolgáltató Nyílt Forráskódú Kompetencia Központot hozott létre, melynek fejlesztőcsapata a LibreOffice fejlesztésben és hibafeltárásban évről évre kiemelkedő nemzetközi sikereket tudhat magáénak.



A középiskolás kategória harmadik helyezést elért csapata a Training360 Kft. 1 éves, 150 db képzésből álló e-learning előfizetését nyerte, üzemeltetői és fejlesztői nyílt forráskódú témakörökben.