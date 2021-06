Tech

Először támadtak önállóan emberekre harci drónok

2020 márciusában autonóm, azaz saját beépített feltételrendszerük alapján támadó drónok ütöttek rajta Khalifa Haftár líbiai lázadóvezér visszavonuló katonáin, méghozzá emberi beavatkozás nélkül - közölte egy ENSZ-jelentés. A drónok a főváros, Tripoli ostromából visszavonuló alakulatokat támadták emberi irányítás nélkül. Tényleges emberveszteségről nem tudni - írja az Index.



A harci drónok már évek óta bevett eszközök, különösen a terrorizmus elleni harcban, de eddig a földről irányították őket, és mindig ember hozta meg a döntést arról, megtámadhatják-e a célpontot.



A tavaly márciusban bevetett török gyártmányú drón, a Kargu-2 lényegében nem nagyobb, mint a kereskedelmi célra is kapható quadcopterek legtöbbje, a fő különbség a beépített mesterséges intelligenciában van, amely képes önállóan kiválasztani a célpontjait. A gyártó honlapja szerint 30 perc üzemidővel rendelkező, legfeljebb 72 kilométer/óra sebességre képes, 7 kilogramm súlyú eszközre komoly fegyver a mérete miatt nem szerelhető fel, bár az ISIS szíriai harcokról feltöltött videóiban a hasonló kategóriájú DJI Phantomok egy vagy két darab szabvány 35-40 milliméteres gránáttal voltak felszerelve. És már ez utóbbiak is jelentős károkat tudtak okozni a váratlan irányból érkező támadásra fel nem készült katonák körében.



Az ENSZ jelentés szerint a kormányerők által indított drónok a beépített kamera segítségével azonosították célpontjaikat, és emberi beavatkozás nélkül támadták meg azokat. A II. világháborús kamikazetámadásokról kamikazedrónoknak elnevezett eszközök már több államban is szolgálatban állnak, de a hírek szerint eddig a támadási parancsok kizárólag emberi operátoroktól érkeztek.