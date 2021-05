Rakéta-emoji-kat posztol Izrael a Twitteren - képek

Izrael hivatalos Twitter-fiókja perzselő vita helyszínévé vált, miután ismét nekiálltak rakéta-emoji-kat posztolni, azt mutatva, milyen nagyszámú rakétatámadás érte területüket a Hamas által.



Csak hétfőn 12 ilyen poszt született, 3.168 rakéta-emoji-val, a nagy felháborodás miatt annyit írtak válaszként: Csak meg akarták mutatni nagyságrendileg, milyen sok rakétatalálat éri őket.



A közvélemény szerint ezzel a legnagyobb gond az, hogy illene Izraelnek ugyanígy arról twittelni, hogy ők mennyi rakétát indítottak ahhoz, hogy ilyen pusztítást végezzenek a Gázai övezetben.



Összességében az emberek nem fogadták jól az Izrael kormányának hivatalos Twitter-oldalán történteket, szerintük lejáratták magukat.

Just to give you all some perspective, these👆are the total amount of rockets shot at Israeli civilians. Each one of these rockets is meant to kill. #IsraelUnderAttack