A világon elsőként Magyarországon állítanak szobrot a Bitcoin alkotójának

Hazánkban kelhet életre az a világon már sokak által hangoztatott gondolat, hogy "We are all Satoshi" azaz "mi mind Satoshi vagyunk". 2021.05.15 09:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Bitcoin megalkotója életnagyságú bronz mellszobrot kap Budapesten. A szoborra közösségi finanszírozási kampányból jött össze a pénz, felállításának pontos helyszínét jövő hét kedden jelentik be az ország legnagyobb blockchain rendezvényén, az immár negyedik Blockchain Budapest konferencia alkalmával.



Egy szobor állítása önmagában is rendhagyó esemény, különösen igaz ez akkor, ha olyan emberről készül szobor, akinek nem ismerjük az arcát. Persze Magyarországon is van ilyenre példa, hiszen ott a Városligetben lévő Anonymus szobor. Satoshi szobra azonban más koncepció alapján készül. A szobornak ugyanis lesz arca, de az egy tükröződő felület lesz, amiben mindenki a saját arcát fedezheti fel, amikor a szobor előtt áll. Így Magyarországon kelhet életre az a világon már sokak által hangoztatott gondolat, hogy „We are all Satoshi” azaz „mi mind Satoshi vagyunk”.



A Bitcoinra ugyanis az jellemző, hogy nem egy állami vagy más központi szervezet által kibocsátott pénz, hanem mindentől független és így senkié sem, azaz valóban mindenkié, mindazoké, akik használják.

Kicsoda Satoshi Nakamoto?

A Bitcoin megalkotója vagy megalkotói mai napig ismeretlen(ek). Az alapjait, az ún. Fehér Könyvet, melyben leírták a Bitcoin működését, Satoshi Nakamoto néven (vélhetően álnév) tették közzé az interneten. Ezt a nevet használta, aki kifejlesztette a bitcoint, megalkotta és létrehozta továbbá bevezette a bitcoin eredeti referencia-megvalósítását, ennek részeként kidolgozta a világon az első blokkláncadatbázist. Nakamoto műve azért forradalmi újítás, mert az értékek továbbítását teszi lehetővé a világ bármilyen távoli pontjai között két felhasználó között úgy, hogy nincs szükség harmadik félre (pl. bankra) a továbbított érték eredetiségének igazolásához.



A szobrot két szobrász művész készíti, Gergely Réka és Gilly Tamás. A szobor állítását Györfi András ötlete nyomán négy szervezet kezdeményezte, a legrégebbi hazai Bitcoin váltó, a Mr. Coin, továbbá a Kriptoakadémia, a Blockchain Magyarország Egyesület és a Blockchain Budapest.



A projekt alapítókon túl a kripto közösség is beszállt a finanszírozásba, egy közösségi finanszírozási kampány során jött össze a hiányzó összeg, összesen közel 3 millió forint, melyhez számos kisebb-nagyobb adomány, támogatás érkezett, összesen 27 szervezettől és magánszemélytől.



„A szobor felállításának helyszínét jövő kedden, a május 18-án megrendezésre kerülő BDAY 4.0 alkalmával leplezik le a projekt alapítói” – mondta el Szilágyi Imre közgazdász, a Blockchain Budapest konferenciák főszervezője.

A Blockchain Budapest konferencia története

A konferencia első alkalommal a Budapesti Kongresszusi Központban került megrendezésre, 2018 januárjában, a Bitcoin első igazi nagy felívelő hullámának közepén, amikor először járt az árfolyam a 20 ezer dollár közelében. A rendezvény több mint 800 résztvevővel a legnagyobb hazai szakmai rendezvényként lett ismert már az első évben, az előadók között Dr. Bod Péter Ákos volt jegybankelnökkel igazán izgalmas témákkal sok magyar vonatkozású bemutatkozó projekttel.



A következő B-DAY már a Bálna épületében egy igazi nemzetközi rendezvény volt, több mint egy tucat külföldi előadóval. Itt járt többek közt a magyar származású, de Amerikában született és élő Nick Szabo is személyesen, aki a Bit Gold című munkájával tulajdonképpen Nakamoto Bitcoinját alapozta meg és sokan úgy vélik hogy akár ő is lehet Nakamoto maga.



A harmadik rendezvény a COVID miatt szűkebb keretek közé szorulva ismét csak hazai előadókkal 2020-ban a Sugár Eventben zajlott, ahogy a negyedik B-DAY is. Ezúttal a hazai fejlesztők, szakértők és projektek mutatkoznak be a színpadon. A rendezvény célja hogy a blockchain technológia üzleti felhasználását és a benne rejlő óriási lehetőségeket bemutassa az érdeklődőknek. A rendezvényen egyébként jelen lesznek a hazai blockchain iparág ismert képviselői és azok a cégek, akik ezen a területen működnek, ilyen technológiát alkalmaznak.



Az előadók közt lesz többek közt a társasházkezelésben piacvezető e-Ház alapítója, a blockchain alapú pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó szintén hazai Inlock egyik alapítója, a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke, de lesz előadó a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemről is, összesen 18 előadó váltja majd a színpadot.



Az immár negyedik éve megrendezett B-DAY alkalmával az előadók között lesz ismét a hazai blockchain szakértők színe-java.