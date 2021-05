Koronavírus-járvány

Ismét elérhetetlen volt az az oldal, amin az oltása múlik!

Már nem a vakcinamennyiségen múlik, hanem az online rendszerben a regisztráció sorrendje dönti el, hogy mikor kaphatják meg az oltást. Regisztráljon Ön is az eeszt.gov.hu oldalon! - hívta fel a figyelmet Magyarország Kormánya. Ehhez képest az oldal vasárnap kora estétől majdnem éjfélig azt írta:



"A kért szolgáltatás jelenleg nem elérhető. Kérjük látogasson vissza később!"



Majd éjféltől többször ismételten leállt.

Pedig elvileg pénteken megoldották a problémát

Mint ismeretes, a rendszer eddigi legnagyobb összeomlása péntek kora reggel történt, mikor bejelentették, hogy Pfizer-BioNTech-vakcinákra is lehet időpontot foglalni. Miután a közösségi oldalakon felreppent a hír, hogy akkor is lehet oltást kapni, ha valakinek nem sikerült időpontot foglalnia, de egyébként már regisztrált az oltásra, elözönlötték az emberek a kórházakat. Így lazán meglett a négymillió oltott és tovább nyithatott az ország.



Az időpontfoglaló rendszer elérhetetlenné válásakor a kormány bejelentette, hogy túlterheléses támadás történt, amit szombat reggelre sikerült elhárítani.



Az EESZT pénteki összeomlása egyébként megbénította a háziorvosok és egyes patikák rendszerét is.