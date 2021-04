Koronavírus-járvány

Figyelem: hamis oltási ajánlatokkal csalnak a kiberbűnözők

A pénzveszteségen túl a potenciális vásárlók több veszélynek is kiteszik magukat, ideértve az egészségi kockázatokat, valamint a személyazonosság-lopást. 2021.04.20 10:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kiberbűnözők hamis oltási ajánlatokkal próbálják kicsalni a gyanútlan internetezők személyes adatait, információit és pénzét, illetve alaptalan kijelentéseket terjesztenek az oltásokkal kapcsolatban - figyelmeztet az ESET biztonságtechnikai szoftvermegoldásokat fejlesztő vállalat legfrissebb jelentésében.



Kiemelik: a pénzveszteségen túl a potenciális vásárlók több veszélynek is kiteszik magukat, ideértve az egészségi kockázatokat, valamint a személyazonosság-lopást.



Az egyik gyakran alkalmazott taktika a COVID-19 vakcinákra, vagy az előállításukra és tárolásukra használt technológiára fókuszál. Példaként említik, amikor a kiberbűnözők az egyik brit gyógyszergyártó cég alkalmazottjaként üzleti ajánlatot tesznek a vakcinával kapcsolatban. Egy másik népszerű taktikával a csalók ismert egészségügyi hatóság, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselőinek adják ki magukat, hamis alkalmazásokat vagy fontos információnak beállított álhíreket terjesztve.



Az elemzés szerint a koronavírus-helyzet lehetőség az olyan e-mailek terjesztésére is, amelyek azt állítják, hogy a linkre kattintva megtudhatjuk az "eltitkolt igazságot". Gyakori módszer a valóban elhangzott állítások szándékos félreértelmezése és manipulatív átszerkesztése. Mindennek célja, hogy az embereket rávegye a mellékelt linkre való kattintásra - figyelmeztetnek a szakértők.



A szakértők a csalások ellen ezért azt javasolják, hogy senki ne kattintson olyan linkekre és ne töltsön le olyan fájlokat, amelyeket ismeretlen vagy nem hitelesíthető címről érkező e-mailben kapott. Ha az e-mail állítólag egy hivatalos szervezettől érkezett, látogassanak el a weboldalukra, majd vegyék fel velük a kapcsolatot a hivatalos elérhetőségeiken, hogy kiderüljön, valóban tőlük származik-e a levél. Kiemelik: vigyázni kell az olyan üzleti ajánlatokkal, amelyek túl jónak tűnnek ahhoz, hogy igazak legyenek.



Az ESET szakértőinek javaslata szerint megbízható, többrétegű biztonsági megoldást kell használni a digitális eszközökön - beleértve az okostelefonokat és a tableteket is -, amely a vírusvédelem mellett kiszűri a spam leveleket és az adathalász weboldalakat is. Gyanakodva kell kezelni minden olyan kéretlen levelet, amely vakcinákat akar eladni - főleg, ha kriptovalutás fizetést vagy személyes adatokat kérnek érte.



Az oltással kapcsolatos naprakész információkért pedig a helyi egészségügyi hatósághoz és a hivatalos kormányzati forrásokhoz kell fordulni - figyelmeztetnek.