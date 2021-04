Tech

Ezt üzeni a Kibervédelmi Intézet a Facebook-adatszivárgással kapcsolatban a felhasználóknak

Néhány nappal ezelőtt több, mint 533 millió Facebook felhasználó személyes adatait tartalmazó adatbázis vált nyilvánossá egy hacker fórumon. A kiszivárgott adatok között sok esetben az érintett személy Facebook azonosítója, neve, telefonszáma, neme, illetve kapcsolati státusza, születési dátuma, földrajzi helyzete és e-mail címe is szerepel. Az adatok vélhetően 2019-ből származnak, és az „Add Friend” funkció egy sérülékenységének kihasználásával kerületek begyűjtésre. Troy Hunt információbiztonsági szakember időközben jelezte, hogy az általa készített Have I been Pwnd oldalon bárki ellenőrizheti, hogy érintett-e az adatszivárgásban. Megjegyzendő azonban, hogy a HIBP-on jelenleg csupán e-mail címre lehet keresni, azonban a BleepingComputer szerint a leggyakoribb kiszivárgott adat a telefonszám, így előfordulhat, hogy a HIBP-on végzett keresés bár nem hoz találatot, mégis érintettek vagyunk az adatszivárgásban.



Az NBSZ NKI felhívja a figyelmet, hogy elérhető egy hazai fejlesztésű web app, amin a magyar érintettek telefonszám és Facebook azonosító alapján is tudnak keresni. Attól függetlenül, hogy a keresés hoz-e találatot, ha rég nem változtattuk meg a közösségi profiljaink jelszavait, érdemes ezt most megtennünk, a kétfaktoros azonosítás bekapcsolásával egyetemben.