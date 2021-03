Koronavírus-járvány

GKI Digital: rekord mértékben, 45 százalékkal bővült az online kiskereskedelmi forgalom tavaly

A belföldi online kiskereskedelem bruttó 909 milliárd forintos éves forgalmat ért el tavaly, ami rekord mértékben, 45 százalékkal haladta meg a 2019-es szintet a GKI Digital és az Árukereső.hu legfrissebb közös kutatása szerint.



A hazai e-kereskedelem az előző évek folyamatos, 16-18 százalék közötti bővülését alapul véve legalább három évet ugrott előre a fejlődésben 2020-ban - összegezték a kutatás eredményét az MTI-nek csütörtökön elküldött közleményben.



A koronavírus-járvány felgyorsította a digitalizációt, fejlesztésre ösztönözte a kereskedőket és átformálta a vásárlói szokásokat. Az online szektort és a kiszolgálásában részt vevő logisztikát nem hátráltatták leállások vagy bezárások, a járvány egyik legnagyobb nyertese az e-kereskedelem - hangsúlyozta a GKI Digital.



A 2020-as rekord eredmény okai között említették, hogy a boltbezárások, kijárási korlátozások és tiltások tavasszal és az év utolsó hónapjaiban is mesterségesen terelték az online áruházak felé a vásárlókat. Emellett a más ágazatból elbocsátott munkaerő szinte azonnal megjelent az online kiskereskedelmet is kiszolgáló logisztikai, szállítmányozási szektorban, ami megoldotta a terület évek óta tartó munkaerő-hiányát.



A home office-ra és a digitális oktatásra átállás miatt a műszaki és számítástechnikai termékek online forgalma kiugróan, 35-40 százalékkal nőtt tavaly. A bővülés az előrehozott és az átcsoportosított költések miatt az első fél évben volt nagyobb. A barkácseszközöknél és lakásfelszereléseknél is jelentős fejlődést hozott az előző év.



A legnagyobb nyertes ugyanakkor az online ruházati szektor, valamint az élelmiszereket, illetve a drogériai és a háztartási termékeket magában foglaló online FMCG-szektor volt, utóbbi esetében a forgalom éves szinten 65 százalék felett bővült. A ruházati cikkeknél a tavaszi boltzár miatt olyan változások jelentek meg a vásárlói magatartásban, ami az elmúlt években a piacra belépő nemzetközi szereplők tapasztalatával együtt a szektor forgalmát több mint kétszeresére növelte.



A megnőtt rendelésszám mellett a vírushelyzet a kézbesítési és átvételi szokásokat is formálta. A kézbesítési-piac igazi nyertesének 2020-ban a futárszolgálatok tekinthetők, mivel a házhoz kért rendelések volumene emelkedett leginkább. A csomagpontok, saját átvételi pontok igénybevétele viszont átmenetileg csökkent a korlátozások miatt.