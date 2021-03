Innováció

ITM: Magyarország felkerült a startup világtérképre

A világszerte több mint 250 vonzó startup helyszínt összehasonlító Global Startup Ecosystem Report idén először szerepelteti rangsorában a magyar fővárost - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-nek eljuttatott közleményében szerdán.



Kiemelték: a mértékadó jelentés fontos eredményként említi, hogy az elmúlt években közel 27 milliárd forintnyi korai befektetés jutott a helyi kezdő vállalkozásokhoz. Budapest ezzel a feltörekvő ökoszisztémák élmezőnyébe került a finanszírozás terén - tették hozzá. Jelezték: a jelentés megőrzendő értékként emeli ki az aktív állami szerepvállalást és a rendelkezésre álló szakértelmet is.



Az ITM és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tavaly kapcsolódott be partnerként a Startup Genome elemző-tanácsadó szervezet nemzetközi kutatásába - idézték fel. Az együttműködés célja, hogy a hazai startup ökoszisztéma látványos fejlődése a külföldi innovátorok és befektetők számára is láthatóbbá váljon.



A 2020-ról szóló, idén publikált kutatás a feltörekvő városok nemzetközi élmezőnyébe sorolta a magyar fővárost - mutattak rá a közleményben. A kedvező eredmény eléréséhez, a startup ökoszisztéma élénkítéséhez az ITM és az NKFIH kiemelt szakpolitikai támogatással és jelentős keretösszegű pályázati finanszírozással járult hozzá - tették hozzá.



"Hazánk kiváló teljesítménye a magyar kreativitás és a nemzetköziesedési folyamatok mellett a célzott állami támogatásoknak és az egyetemi szintű startup képzés elindításának is betudható. A globális felmérés megállapításai visszaigazolják erőfeszítéseinket, újabb célokat jelölnek ki a vállalkozni vágyó fiatalok lehetőségeinek további bővítéséhez" - hangsúlyozta Gulyás Tibor, az ITM innovációért felelős helyettes államtitkára a közleményben. Hozzátette: a kormányzat továbbra is kiemelten ösztönzi a sikeres technológiai inkubátorok befektetési és mentorálási tevékenységét, és "arra is jogosan lehetünk büszkék, hogy Európában miénk az egyik legnagyobb és legtevékenyebb állami kockázati tőkealap".



A közlemény szerint a Startup Genome jelentése szektorális erősségként külön kitér a mesterséges intelligencia terén felmutatott teljesítményre. Megemlíti a több mint 200 tagot számláló Mesterséges Intelligencia Koalíciót, az állami beruházásban létrejött ZalaZone járműipari tesztpályát, és olyan startup sikertörténeteket, mint az önvezető járművekre koncentráló AImotive vagy a gyógyszerfejlesztést digitális sejtmodellezéssel elősegítő Turbine Kft.



Az innovációs ökoszisztéma komplex folyamatában a startupok számítanak az egyik legfontosabb láncszemnek, támogatásuk nemcsak az ökoszisztéma fejlődésében, hanem nemzetgazdasági szinten is érzékelhető eredményeket hoz - emelte ki a közleményben Kölkedi Krisztián, az NKFIH főosztályvezetője, a Hungarian Startup University Program vezetője.