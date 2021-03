Koronavírus-járvány

A darkneten 250-1200 dollár között kaphatók a koronavírus elleni vakcinák

A darkneten 250-1200 dollár között kaphatók a koronavírus elleni vakcinák

Jelenleg a történelem egyik legnagyobb és legkomplexebb oltási kampánya zajlik az egész világon, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy a darkneten megjelenő csalók és eladók is igyekeznek hasznot húzni a folyamatból. 2021.03.09 ma.hu

A Kaspersky kutatói 15 különféle piacot vizsgáltak meg a darkneten, és három ismert koronavírus-vakcinára találtak ajánlatokat: a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca és a Moderna készítményeire. Olyan eladókat is találtak, akik nem ellenőrzött forrásból származó "COVID19" vakcinákat kínáltak eladásra.



Az eladók zöme Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból kínálta portékáját, egy-egy dózis ára pedig a 250-1200 USD közötti sávban mozgott, vagyis átlagosan 500 USD-t kértek egy adagért. A kommunikáció titkosított üzenetküldő alkalmazásokon, pl. a Wickren és a Telegramon keresztül zajlott, az áru ellenértékét pedig kriptovalutában, elsősorban bitcoinban kérték megfizetni.



A feketepiaci eladók zöme mintegy 100-500 tranzakciót hajtott végre, ami azt mutatja, hogy valóban eladtak valamit, de az továbbra sem világos, hogy mit is vettek valójában a darknetet használók. A Kaspersky szakemberei számára elérhető információk alapján lehetetlen megmondani, hogy az online eladásra kínált vakcinadózisok közül mennyi a tényleges vakcina (hiszen számos egészségügyi létesítményben maradtak maradék dózisok), és hogy mennyi az ajánlatok között a csalás.



Nagyon valószínű, hogy akik tényleg kaptak valamit a postán, azok sem hatékony, igazi vakcinát kaptak. De még ennél is fontosabb, hogy az ilyen vakcinák beszerzése illegális.



"A darkneten szinte bármi megtalálható, nem meglepő tehát, hogy az ottani eladók ki akarják aknázni az oltási kampányt. Az elmúlt évben rengeteg olyan csalást kíséreltek meg, amelyhez a COVID-témát használták fel, és ezek nagy része sikeres is volt. Jelenleg az emberek nem csak vakcinákat árulnak, hanem oltási igazolványokat is, amelyek a szabad utazást segítik elő. Fontos, hogy a felhasználók óvatosan kezeljenek minden világjárványhoz kapcsolódó "remek üzletet", és persze sosem jó ötlet a darkentről vakcinát vásárolni" - fejtette ki Dmitrij Galov, a Kaspersky biztonsági szakértője.