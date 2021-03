Koronavírus-járvány

Minden eddiginél több optikai elérést épített tavaly a Telekom

Tavaly a Magyar Telekom minden eddiginél több, 377 ezer új optikai elérést épített, 117 ezer kábeles elérési pontot pedig gigabit-képessé fejlesztett, ezzel csaknem 2,5 millióra nőtt hálózatán a gigabites elérések száma - közölte a vállalat az MTI-vel hétfőn.



Tavaly 310 településen zajlott optikai fejlesztés, az új elérések 40 százalékát 5 ezernél kevesebb lakosú kistelepüléseken létesítette a Telekom, de voltak fejlesztések kisvárosokban, így Berettyóújfalun, Mohácson, Oroszlányban, valamint a fővárosban és megyeszékhelyeken, közöttük Debrecenben, Miskolcon, vagy Székesfehérváron is. A Telekom optikai hálózata 888 településen érhető el - a település részein vagy egészén-, ebből 666 település lefedettsége legalább 60 százalékos.



A közlemény szerint tavaly a vezetékes adatforgalom 34 százalékkal nőtt, és az ügyfelek havonta átlagosan csaknem 20 százalékkal beszéltek többet vezetékes telefonon, mint az azt megelőző évben.



Lubor Zatko, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint elmondta: továbbra is elkötelezettek a gigabites hálózataik fejlesztése mellett, a tavalyihoz hasonló nagyságrendben terveznek új optikai eléréseket építeni idén is. Tavaly 39 százalékkal nőtt az optikai hálózatra kapcsolódó ügyfelek száma. Hosszú távú céljuk a rézhálózat fokozatos kiváltása - jelezte.



A vállalat Capex költése (beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba) a spektrum licenszdíjak nélkül a 2019-es 89,6 milliárd forint után tavaly 106 milliárd forintra nőtt, idén is ezzel számolnak. A cég összes bevétele tavaly 1 százalékkal 673 milliárd forintra nőtt, a 2020-as nyereség 4,1 százalékkal, 46,3 milliárd forintra emelkedett.