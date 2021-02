Tech

Oracle: az emberek ma már jobban bíznak a technológiában, mint magukban

A mesterséges intelligencia térhódításával megváltozott az emberek viszonya a pénzügyeikhez is, egy felmérés szerint ma már jobban bíznak a technológiában, mint saját magukban.



Az Oracle több mint 9000 fogyasztó és üzleti vezető megkérdezésével készült tanulmánya kimutatta, hogy a változások, köztük a koronavírus-járvány világszerte megváltoztatta, hogy az emberek kire és mire bízzák pénzügyeik intézését. Mindemellett az is kiderül belőle, hogy az emberek kezdik újragondolni a vállalatok pénzügyi csapatai és a személyes pénzügyi tanácsadók szerepét és ajánlásait: az összetett pénzügyi kérdésekben való eligazodáshoz a fogyasztók és az üzleti vezetők egyre inkább a technológiában bíznak az emberek helyett.



A felmérés szerint a magánszemélyek és az üzleti vezetők 67 százaléka már jobban bízik a mesterséges intelligenciában, mint az emberi erőforrásban. Az üzleti vezetők 89 százaléka szerint a robotok javíthatják a munkavégzést azzal, hogy felismerik a csalásokat, számlákat állíthatnak elő és költség-haszon elemzéseket hajthatnak végre.



A fogyasztók többsége maga helyett inkább egy robotra bízná saját pénzügyeinek kezelését: 63 százalékuk a személyes pénzügyi tanácsadóknál is jobban bízik a robotokban, 33 százalékuk pedig úgy véli, hogy a robotok segítenek a csalások felismerésében, 22 százalék szerint pedig a mesterséges intelligencia segít a kiadások csökkentésében.



Az elemzés szerint az üzleti vezetők 56 százaléka úgy véli, hogy a robotok a következő öt évben átveszik a vállalat pénzügyi szakembereinek szerepét. A technológiától várnak segítséget a pénzügyi feladatok elvégzéséhez, ideértve a pénzügyi jóváhagyásokat, a költségvetés-tervezést és -előrejelzést, a pénzügyi jelentéseket, valamint a megfelelés- és a kockázatkezelést.

Mindemellett a magánszemélyek 42 százaléka gondolja úgy, hogy a robotok a következő öt évben le fogják váltani a személyes pénzügyi tanácsadókat például a fizetési határidők betartása vagy a növekvő felesleges kiadások kezelése területén. Azonban a fogyasztók továbbra is a személyes pénzügyi tanácsadóktól igényelnek útmutatást az olyan nagy kiadásokkal kapcsolatos döntésekben, mint a ház- vagy személygépjármű vásárlás, illetve a nyugdíjmegtakarítás megtervezése.



Az Oracle tanulmánya szerint fogyasztók 60 százaléka válaszolta azt, hogy megváltoztak a vásárlási szokásai: 72 százalékuk máshogy kezeli a készpénzt a 2020-as események hatására, több mint egynegyedük pedig arról számolt be, hogy már nem vásárol a csak készpénzt elfogadó üzletekben.



A vállalkozások is gyorsan reagáltak a változásokra: az üzleti vezetők 69 százaléka fektetett be digitális fizetési infrastruktúrába, 64 százalékuk pedig új megoldásokat vezetett be a vevői elköteleződés érdekében vagy épp átalakította az üzleti modelljét. A szervezetek 51 százaléka már most mesterséges intelligenciát használ a pénzügyi folyamatok kezeléséhez, ez a szám a fogyasztók esetében 27 százalék.



A kutatási eredmények a Savanta, Inc. 2020. november 10. és december 8. között végzett felmérésen alapulnak. A kutatásban 14 ország vett részt: Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Franciaország, Kína, India, Ausztrália, Brazília, Japán, Egyesült Arab Emírségek, Szingapúr, Mexikó és Szaúd-Arábia.