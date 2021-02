Odahatott a hatóság

Szusszanásnyi időt kaptak a UPC emailcímesek!

Három hónappal, március 1. helyett május végéig meghosszabbította a UPC-s webmail elérhetőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a szolgáltatást használó ügyfeleinek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a média- és hírközlési biztos közbenjárásának köszönhetően. Emellett a cég segítséget nyújt az új e-mail-fiókok létrehozásában és az adatmentésben - közölte az NMHH az MTI-vel kedden.



A közleményben felidézik: a Vodafone 2019 nyarán vásárolta fel a UPC Magyarország Kft.-t, de az e-mail-szolgáltatást jogutódként a jövőben már nem tudja fenntartani, mivel nem jogosult a korábbi, a UPC-hez köthető mailcímek és a levelezőrendszer informatikai hátterének használatára.



Mind a Vodafone, mind az NMHH törekszik arra, hogy a szolgáltatás megszűnése minél kevesebb kellemetlenséget jelentsen az előfizetőknek, de sem a hatóságnak, sem a biztosnak nincs lehetősége arra, hogy megakadályozza egy szolgáltatás kivezetését.



Közölték: számos panasz érkezett az NMHH-hoz és Kastory Edina hírközlési biztoshoz amiatt, hogy a UPC felvásárlása után a Vodafone 2020 novemberében arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy márciustól megszünteti a UPC webmail- és az ehhez kapcsolódó e-mail-szolgáltatást és webtárhelyet. A panaszosok többek között azt sérelmezték, hogy az átállás komoly nehézséggel jár, hiszen sokan hivatalos elérhetőségként, kapcsolattartói címként használták a levelezési címet, de többen tartottak sokéves levelezésük elvesztésétől, valamint attól, hogy a lementés, migrálás adatvesztéssel, személyes adatok sérelmével járhat. Többen hiányolták az átállással kapcsolatos részletes tájékoztatást is.



A hírközlési hatóság, illetve a biztos hivatala a panaszok nyomán egyeztetést kezdeményezett a szolgáltatóval, aminek eredményeképp a Vodafone május 31-ig meghosszabbította a hozzáférést a postafiókhoz és az e-mail webtárhelyen tárolt tartalmakhoz. Maga az e-mail-szolgáltatás azonban március 1-gyel hivatalosan megszűnik.



Így a felhasználóknak elég idejük lesz a korábbi, még tárolt tartalmak lementésére, új e-mail-fiók kialakítására, az új cím beállítására az igénybe vett szolgáltatásoknál vagy partnereik értesítésére - írták. Emellett a cég a korábbinál részletesebb, a levelek lementését segítő felhasználói segédletet tett közzé, de technikai segítséget is adnak az új e-mail-fiók beállításához vagy az e-mailek mentéséhez az ügyfélszolgálaton e-mailben vagy telefonon. Személyes kapcsolatfelvételre a járványra való tekintettel nincs szükség, de a munkatársak közvetlenül is megkeresik azokat a panaszosokat, akik korábban megkeresték őket, az NMHH-t vagy a biztost - közölték.