Beruházás

Szijjártó: magyar vállalat nyerte el az indonéziai elektronikus útdíjhálózat kiépítését

2021.01.30 18:30 MTI

Magyar vállalat nyerte el a Föld negyedik legnépesebb országa, Indonézia egészére kiterjedő elektronikus útdíjhálózat kiépítését - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán.



Szijjártó Péter azt írta: ez a valaha volt egyik legnagyobb mértékű magyar technológiai export, amellyel a győztes magyar cég több mint 300 millió dolláros beruházást valósít meg. Nemcsak kiépíti, de országszerte üzemelteti is majd az elektronikus útdíj-rendszert Indonéziában - tette hozzá.



A külgazdasági és külügyminiszter szerint a beruházás újabb egyértelmű bizonyíték arra, hogy a magyar technológia világszinten versenyképes hiszen európai és ázsiai versenytársak sorának legyőzésével vezetett az út a sikerhez Jakartában.



Úgy fogalmazott: büszke a Roatex Zrt. sikerére és örömét fejezte ki, hogy segíthették útjukat. Ahogy eddig is, úgy a jövőben is a kormány szövetségese lesz minden olyan magyar vállalat, amely kész befektetni a külpiaci sikerek érdekében - jelentette ki Szijjártó Péter.