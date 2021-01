Média

Nem ajánl többé politikai szervezeteket felhasználóinak a Facebook

Nem ajánl többé politikai szervezeteket felhasználóinak a Facebook - jelentette be szerdán Mark Zuckerberg, a közösségi oldal alapítója és vezetője.



"Az Egyesült Államokban a választások közeledtével leállítottuk a politikai szervezetek ajánlását, és most az a szándékunk, hogy ezt az egész világra kiterjesztjük" - közölte Zuckerberg a vállalat negyedéves eredményeinek ismertetésekor. A vállalat 2020-ban 86 milliárd dolláros forgalmat termelt, és 29 milliárd dollár profitra tett szert, ami 58 százalékos emelkedés az előző évhez képest.



"Szeptemberben bejelentettük, hogy egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottunk el, de számos olyan csoport létezik, amelyekbe nem szeretnénk bátorítani a belépést, noha nem sértik a működési szabályzatunkat" - szögezte le Zuckerberg, aki az elmúlt években egyre növekvő nyomásra elszánta magát, hogy a közösségi oldal fellépjen az álhírek ellen és szabályozni kezdje az oldalon megjelenő tartalmakat.



Zuckerberg arra is kitért, hogy a Facebook munkatársai azon dolgoznak, hogy a felhasználók falán kevesebb politikai tartalom jelenjen meg. "Természetesen, akik óhajtanak, azok a jövőben is folytathatnak politikai vitákat és csatlakozhatnak politikai csoportokhoz" - tette hozzá Zuckerberg.