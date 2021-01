Tech

A gyógyítást segítő 3D nyomtatóközpontot alakítottak ki Szegeden

A gyógyítást és az élettudományi kutatásokat segítő 3D nyomtatóközpontot alakítottak ki több mint 600 millió forintból, uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) - közölte a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.



A közlemény szerint napjainkban a 3D technológia - amely ötvözi az anyagtudományok, a lézerfizika, a képfeldolgozás, az informatika, a biológia és a medicina gyorsan fejlődő és egymással szoros kölcsönhatásban álló módszereit - alapjaiban változtatja meg mind a szakemberek, mind a laikusok szemléletét az egészségtudományok terén is.



A Szegedi Biológiai Kutatóközponttal együttműködve 615 millió forintból élettudományi felhasználásra alkalmas asztali- és professzionális 3D nyomtatókat, valamint kiegészítő eszközöket - szkennert, számítógépeket, mikroszkópokat - vásárolt az egyetem, és kialakították a központ épületét.



A fejlesztés eredményeként az SZTE-n az elmúlt három évben mérnökök, informatikusok, fizikusok, biológusok, orvosok részvételével olyan multidiszciplináris csoport jött létre, amely érdemben átlátja a 3D technológia élettudományi és orvosi aspektusait, problémáit és lehetséges megoldásait, műveli egyes kutatási területeit és részt vesz a következő generációk oktatásában is.



A központban fém, polimer és biológiai struktúrák és orvostechnikai eszközök kialakítása, jellemzőinek vizsgálata és fejlesztése lehetséges, ezáltal megteremtve a betegre szabott gyógyászat infrastrukturális hátterét.



A 3D nyomtatás technológiájának fejlődésével az egyénre szabható, integrált szövet-szerv építés olyan új utakat nyit meg az orvostudomány számára, amelyek korábban elképzelhetetlen megoldással szolgálnak a betegek gyógyításában. A projektben az implantológia (fémnyomtatás, biológiai szövet nyomtatása, ízületi porcfelszínpótlás), a szemészet (szaruhártya előállítása) és az onkológia (egyénre szabott közeli sugárkezelés) területe kapott hangsúlyos szerepet.



Az új központ már jelenleg is számos együttműködéshez és több hazai pályázathoz biztosít hátteret - áll a közleményben.