A gyermekek internetes zaklatása bármikor és bárhol megtörténhet

A gyermekek zaklatása a technológia fejlődésével már nemcsak az iskolában töltött időszakra korlátozódik, otthonukra és a szabad idejükre is átterjedhet - hívta fel a figyelmet a biztonságtechnikai szoftvermegoldásokat fejlesztő ESET és a Sicontact Kft. A közös közleményben hangsúlyozták: az internetezők harmada gyermek, és az internetes zaklatás bárhol és bármikor megtörténhet telefonokon, számítógépeken és játékkonzolokon keresztül.



A szakemberek szerint az internetes zaklatás jele lehet például a hirtelen hangulatváltozás, vagy a normális tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése, betegség színlelése az iskola elkerülése érdekében, a közösségi profilok törlése, a szokatlan mértékű szociális visszahúzódás, és a folyamatosan elvesző vagy megrongált tárgyak.



Az elemzés a szülőknek azt tanácsolja, hogy mutassák be gyermekeiknek, hogyan kell kezelni a digitális zaklatót, például a közösségi hálózatok és az online platformok által biztosított blokkolási és jelentési funkciók használatával. Közölték, fontos az is, hogy a zaklató üzenetekre senki se reagáljon; ne töröljék őket, készítsen mentéseket, képernyőképeket róluk, hogy bizonyítani lehessen a zaklatást.



Hozzátették: az adatvédelmi tudatosságra is érdemes felhívni a fiatalok figyelmét. A 10 évesnél fiatalabb gyerekek szüleinek például azt javasolják, hogy legyenek mellettük az első digitális világban tett lépéseinknél, szabályozzák az interneten töltött időt és mutassanak jó példát. A nagyobb, 10-14 éves gyermekeket érdemes megtanítani arra, hogy ne osszanak meg olyan információkat, adatokat, amelyek alapján beazonosíthatóvá válnak, asztali gépüket pedig lehetőleg közös térben helyezzék el. A 14-18 éves kor köztiek figyelmét fontos felhívni arra, hogy a szexuális tartalmú képüzenetek könnyen önálló életre kelhetnek az interneten, és később zsarolásra, zaklatásra is felhasználhatók - írták.