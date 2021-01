Ünnep

Többet neteztek szilveszterkor a magyarok, mint egy éve

Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján, a mobil adatforgalom évről-évre nő - közölték az MTI érdeklődésére a mobilszolgáltatók szerdán.



A Telenor arról tájékoztatott, hogy a magyarok tízszer többet mobilneteztek 2020-ban szilveszterkor, mint öt évvel ezelőtt. A mobilnet-használat növekedése évről évre megfigyelhető, ám egyes ünnepekkor kiugró értéket képes elérni. Ilyen a szilveszteri időszak is, a mobilnet-forgalom az éjszakai kijárási tilalom mellett is jelentős, 33 százalékos növekményt mutatott 2019 szilveszteréhez képest a Telenor hálózatán.



A szolgáltatónál nem csak az eddigi legtöbbet, hanem az eddig mért legtöbben használták a mobilnetet szilveszterkor. Feltételezik, ahogy az online zene streaming és tévészolgáltatások egyre inkább a napi szórakozás részévé válnak, úgy a 2020-as "otthoni" szilveszteri bulikban is nőtt az online szolgáltatások szerepe.



Szilveszterből az újévbe átlépve évről-évre az éjfél utáni órában indított hívások száma a legmagasabb, 7-10-szerese a megelőző és a következő órákban indított hívásoknak. Így volt ez az idén újévkor is, amikor az előző évhez képest 20 százalékkal több beszédpercet használtak fel a Telenor előfizetői. Emellett az SMS továbbra is népszerű újévi köszöntési forma.



A Telekom hálózatán a december 31-i és január 1-i napok mobil adatforgalma 14 százalékkal, a vezetékes adatforgalom 32 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Mindkét hálózaton az újév napján bonyolítottak nagyobb forgalmat az ügyfelek. A vezetékes hálózat nagyobb forgalomnövekedése mögött az állhat, hogy a mindkét típusú szolgáltatást igénybe vevő előfizetők vélhetően inkább az otthoni netet vették igénybe - írták.



Kitértek arra is: a szilveszteri SMS-forgalom évről évre csökken, azonban még mindig sokan választják az újévi jókívánságoknak ezt a formáját, mert közel 400 ezer SMS-t küldtek el a Telekom ügyfelei 2021 első fél órájában. Ugyanebben az időben 420 ezer hívást is indítottak a Telekom hálózatán, ezek jellemzően rövid hívások voltak. A vezetékes hangszolgáltatásban szintén az év első 30 perce jelentette a forgalmi csúcsot, igaz ez éppen csak megközelítette a december 31-i délutáni forgalmat. Ugyanakkor az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb kiugrást mutatott január 1-jén délelőtt a vezetékes hangforgalom, aznap annyit telefonáltak az emberek, mint egy átlagos hétköznapon szoktak - közölte a Telekom.