Koronavírus-járvány

Űrtechnológiával szerelt vonatra tennék a kórházi férőhely nélkül maradt betegeket

Mint ismeretes, az Európai Űrügynökség (ESA) még márciusban indított pályázatot a COVID-19 koronavírus-járvány elleni védekezés segítésére. A felhívásra mintegy 130 projektötlet érkezett. A támogatásra érdemesnek tartott pályamunkák egyike az ICUtrain (Intensive Care Unit train), vagyis beleseti és intenzív terápiás ágyakkal felszerelt kórházvonat kifejlesztésére vonatkozott. A program támogatói az Olasz Űrügynökség (ASI) és Olaszország kormánya.



Az innovatív elképzeléssel cégek konzorciuma állt elő. A vasúti infrastruktúrát az olasz Trenitalia adja, a szakmai-tudományos együttműködő partner a dél-olaszországi Puglia régió egészségügyi hatósága. A projekt keretében olyan mozgó, a legmodernebb techológiai megoldásokkal felszerelt kórház jöhet létre, amelyet szükség esetén az Európai Unió területén vasúton lényegében bárhová el lehet juttatni. Az űrtechnológia több szálon is belépül a kórházvonatba. Ilyen a helymegatározás és a nagy adatbiztonságot nyújtó műholdas távközlés. Ez utóbbi akár mozgás közben is lehetővé teszi a távgyógyítást, vagyis a helyszínen, a vonat fedélzetén dolgozó egészségügyi személyzet együtt állíthatja fel a diagnózist, konzultálhat más helyen dolgozó specialistákkal.



Egy ilyen vonat egy egészségügyi vészhelyzetben – mint amilyen a COVID-19 járvány idején is előfordult – jól alkalmazható lenne, de felhasználási lehetőségei kiterjednek például természeti katasztrófák esetére is. A helyi kórházi férőhelyek telítődésekor lehetővé tenné a sürgős ellátásra szoruló betegek biztonságos szállítását, költségkímélő módon. Az ICUtrain kórházvonat első tesztjei 2021 első felében várhatók – számolt be róla az Űrvilág.hu.